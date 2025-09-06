Mano dura en El Salvador: ¿por qué Bukele nombró a una militar como ministra de Educación? La capitana Karla Trigueros asumió con la mira puesta en la disciplina. Los alumnos deben llevar el pelo corto y el uniforme prolijo. Habrá jornadas patrióticas.

En una nueva etapa de la política de mano dura que llevó a la virtual erradicación de las pandillas en uno de los países más violentos de la región, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso a una militar al frente del estratégico ministerio de Educación.

El nombramiento de la capitana Karla Trigueros sorprendió a los sindicatos docentes y a analistas que ven en esta designación un intento de “poner orden” y disciplina en un área que ha sufrido un deterioro visible en los últimos años y hasta el riesgo de una “militarización” del sistema educativo.

“El deterioro de la educación se había vuelto un tema de discusión nacional y el propio Bukele reconoció que no había cumplido la meta prometida de mejorar la infraestructura educativa. El nombramiento de una militar probablemente apunte a tratar de mejorar esa imagen y ´poner orden´ en el sector y quizá incluso entre quienes han alertado sobre el verdadero estado de la educación”, dijo a TN el salvadoreño Víctor Aguilar, analista para América Latina de la ONG internacional Crisis Group.

El pacto de poder entre Nayib Bukele y las Fuerzas Armadas

Bukele es hoy un personaje muy popular en su país. Logró su reelección en febrero de 2024 por otros cinco años de mandato. Entonces obtuvo el 84,6% de los votos.

Esta elevada aprobación de su gobierno se basa exclusivamente en la guerra contra las pandillas que controlaban el país desde el fin de la guerra civil (1980/92). Tras su asunción, Bukele encarceló a más de 88.000 supuestos pandilleros alojados en penales de máxima seguridad, en un país que tiene una población de 6,3 millones de habitantes. Esto significa que uno de cada 71 salvadoreños fue detenido por su supuesta participación en las llamadas “maras”.

Esta ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado está manchada por numerosas denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales, encarcelaciones de inocentes y procesos judiciales que engloban hasta 900 supuestos pandilleros juzgados en forma grupal sin necesidad de presentar pruebas en cada caso individual.

Sin embargo, esta política de mano dura “pacificó” el país. El Salvador pasó de tener una tasa de 53 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018 a 1,9 el año pasado. Argentina tuvo un índice de 3,8 homicidios el mismo año.

Las Fuerzas Armadas y de seguridad han tenido un rol fundamental en la gestión de Bukele, que asumió el cargo en junio de 2019. En ese escenario, el presidente designó ahora a una militar en el ministerio de Educación. Además de su experiencia castrense, Karla Trigueros es médica. Fue asesora del Comando de Sanidad Militar. Pero no tiene pergaminos reconocidos en el área educativa.

“El nombramiento de una militar como Ministra de Educación es un reflejo de cómo la llegada al poder del presidente Bukele ha ido remodelando drásticamente las instituciones y la sociedad salvadoreña en torno a su proyecto político, en el cual la absoluta lealtad de los militares ha sido una pieza esencial”, afirmó Aguilar.

Para el analista, “hay dos factores clave que explican este nombramiento. Por un lado, aunque los militares ya estaban involucrados en labores de seguridad pública desde antes, en el gobierno de Bukele han ganado mucha más importancia e influencia”.

“El presupuesto en Defensa ha incrementado sustancialmente, el presidente ensalza a las Fuerzas Armadas constantemente y ha recurrido a ellos en momentos muy importantes para su proyecto. Por ejemplo, fueron clave para implementar restricciones durante la pandemia y en el despliegue del régimen de excepción”, señaló.

En su diálogo con TN, Aguilar dijo: “Esta decisión también es un reflejo de cómo el proceso de democratización salvadoreño se ha visto truncado. Uno de los principales temas de los Acuerdos de Paz de 1992 fue precisamente la desmilitarización de la sociedad”.

“En 2013, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional salvadoreña abordó este tema cuando decidió declarar inconstitucionales el nombramiento de militares como titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, lamentablemente esos controles ya no existen en El Salvador”, afirmó.

Disciplina y jornadas patrióticas en las escuelas

Trigueros asumió en los últimos días el ministerio. Su primera medida fue anunciar un nuevo reglamento que será aplicado desde ahora en todas las escuelas públicas.

Los alumnos y alumnas de todos los colegios del país en los distintos niveles educativos deberán dar los buenos días o las buenas tardes, decir por favor y gracias, presentarse a clase con el pelo corto y vestir uniformes prolijos.

Trigueros marcó como su primera prioridad hacer cumplir el nuevo Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar.

“Fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo”, dijo la ministra en un mensaje en X.

Así, en el primer día de vigencia de esta nueva normativa, el cuerpo docente esperó al alumnado en la puerta de las escuelas. Allí, verificó el largo del cabello y la vestimenta de los y las estudiantes.

El nuevo código social contempla castigos. Por ejemplo, la omisión de alguna de estas disposiciones equivaldrá a entre 1 y 15 “deméritos”, algo así como las viejas amonestaciones de las escuelas de la Argentina. Si la indisciplina se repite, se contempla la suspensión del año escolar.

El Frente Magisterial Salvadoreño, que reúne a maestros del sector público, tildó de “aberrante” el nombramiento de Trigueros y advirtió sobre una eventual militarización del sistema educativo.

“Es preocupante que la nueva ministra sea un agente militar. Es un golpe más que la ultraderecha bukelista está perpetrando contra el área de educación y que descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas”, alertó en un comunicado.

Bukele defendió su decisión y replicó: “Debemos romper paradigmas”. “La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo”, publicó en X.

La capitana Trigueros no se quedó solo con su nuevo reglamento disciplinario. También anunció la creación de los llamados “lunes cívicos”. A partir de ahora, en todas las escuelas públicas se celebrarán durante esos días actos patrióticos.

“A partir del 1 de septiembre, estudiantes y docentes iniciarán la jornada con actividades que fortalecerán nuestra identidad nacional”, afirmó.

El acto incluirá una formación del alumnado “en orden y disciplina”, el ingreso de la bandera nacional, la entonación del himno salvadoreño y hasta una ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje o un hecho histórico relevante, según detalló la prensa local.