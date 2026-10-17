    • 17 de octubre de 2026 - 10:36

    México: condenaron a 158 años de prisión a los asesinos de los tres surfistas extranjeros

    Un tribunal de Baja California sentenció a tres hombres por el asesinato de los australianos Jake y Callum Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad, ocurrido en 2024.

    Un tribunal de México condenó a más de 158 años de prisión a los asesinos de los tres surfistas extranjeros.

    Un tribunal de México condenó a más de 158 años de prisión a los asesinos de los tres surfistas extranjeros.

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    Un tribunal de Baja California, México, condenó a 158 años y nueve meses de prisión a cada uno de los tres hombres declarados culpables del asesinato de dos surfistas australianos y un estadounidense. E

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    l juez Raúl Hernández dictó la sentencia contra Jesús Gerardo, alias El Kekas, Irineo Francisco y Ángel Jesús, tras determinar que actuaron con premeditación, alevosía y ventaja.

    El caso ocurrió en 2024 en Ensenada, un destino turístico de la costa del Pacífico mexicano frecuentado por aficionados al surf. El crimen generó conmoción internacional por la brutalidad del ataque contra los tres jóvenes que habían viajado a la región para practicar ese deporte.

    Las víctimas fueron los hermanos australianos Jake Robinson, de 30 años, y Callum Robinson, de 33, junto con su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30 años. Los tres fueron interceptados por delincuentes que, según la investigación, pretendían robarles sus pertenencias y el vehículo en el que se trasladaban.

    Cómo fue el crimen de los tres surfistas

    Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en el fondo de un acantilado, con impactos de arma de fuego en la cabeza. La investigación apuntó a que los atacantes intentaron apoderarse de sus objetos personales y de su camioneta, en un episodio que tuvo repercusión en Australia, Estados Unidos y México.

    Durante la audiencia en la que se conoció la sentencia, el juez escuchó los argumentos finales de la fiscalía y de las defensas antes de establecer las penas para los tres acusados.

    Los fiscales habían solicitado inicialmente 210 años de prisión para cada uno de los involucrados, aunque la legislación de Baja California establece límites para las penas que pueden imponerse. Finalmente, el tribunal fijó una condena de 158 años y nueve meses para cada sentenciado.

    El mensaje de las familias tras la condena

    Los familiares de las víctimas siguieron la última audiencia de manera virtual. Entre ellos estuvieron Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos australianos, y Page Rhoad, madre del joven estadounidense, junto con Natalie Wiertz, nuera de la familia Robinson.

    Tras conocer el fallo, Page Rhoad expresó su dolor por la pérdida de su hijo y manifestó su alivio por la resolución judicial.

    “Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo, pero estamos agradecidos de que estos hombres no volverán a hacerle daño a nadie”, sostuvo ante el tribunal.

    La sentencia puso fin a una etapa central del proceso judicial por el asesinato de los tres surfistas extranjeros en Ensenada, un caso que conmocionó a sus familias y a la comunidad internacional.

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