Miles de personas se movilizan en Caracas en repudio por el resultado de las elecciones Desde temprano, los ciudadanos salen en motos, autos y con cacerolas a denunciar fraude en los comicios que este domingo que dieron ganador a Nicolás Maduro.

Crece la tensión en Venezuela por el descontento tras el resultado de las elecciones. Hay múltiples concentraciones, cacelorazos y cortes de calle en varios puntos de Caracas.

Los ciudadanos reclaman desde temprano y cuestionan la transparencia de los resultados. Este mediodía, el Consejo Nacional Electoral proclamó finalmente a Nicolás Maduro como presidente; mientras que su página sigue caída y no se pueden conocer los datos oficiales.

“Hoy estamos con miedo por lo que pueda pasar. El país se puede alborotar, por lo bueno o malo, pero algo va a pasar. Estamos decepcionados, no es lo que esperábamos. Otra vez, otra estafa. No me atrevo a irme porque tengo dos niñas. Viví toda mi vida en el régimen”, dijo una manifestante en diálogo con Carolina Amoroso en Está Pasando (TN).

A los cacelorazos, se sumaron esta tarde protestas de motorizados opositores que avanzan en caravana sobre las calles de Caracas. Se espera que en las próximas horas Edmundo González Urrutia, el líder de la oposición, hable en conferencia de prensa sobre lo que sucedió.

Anoche, el director del CNE, Elvis Amoroso, dijo que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con el 51% de los votos. Sin embargo, el sitio web oficial que brinda detalles sobre los números por región no funciona, por lo que aún no hay manera de verificar esta información.

Con este panorama y ante la denuncia de fraude por parte de la oposición, cientos de venezolanos salieron a las calles a reclamar anoche y este lunes continúan con las protestas. Desde ventanas y balcones, se escuchan los cacerolazos en Petare, el barrio popular más grande de Caracas.

Las redes sociales se inundaron con videos de distintos puntos de la ciudad. Incluso, en muchos de ellos se alcanza a escuchar como entonan, también, el himno nacional. Las imágenes comenzaron a circular y se viralizaron en medio de un clima de tensión.