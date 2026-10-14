Netflix despide cerca de 1.000 empleados en su mayor recorte desde 2022

Netflix inició una nueva ronda de despidos que afecta a cerca de 1.000 empleados en todo el mundo , una cifra equivalente a aproximadamente el 6% de su plantilla. Se trata del recorte de personal más importante ejecutado por el gigante del streaming desde 2022 y llega en un momento en el que la compañía busca reorganizar recursos y acelerar su crecimiento frente a una competencia cada vez mayor por la atención de los usuarios.

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La medida fue comunicada internamente este miércoles por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters , según informó The Wall Street Journal. La mayor parte de las desvinculaciones se concentra en los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos , mientras que hasta el momento no se informó de un impacto significativo sobre las áreas directamente vinculadas con la producción de contenidos.

En el mensaje enviado a los trabajadores, los ejecutivos explicaron que cumplir con la misión de la empresa exige ser más disciplinados al momento de decidir dónde colocar personal y recursos. También señalaron que Netflix continuará realizando fuertes inversiones en aquellas áreas que considere de mayor impacto, aunque acompañadas por decisiones específicas para reorganizar distintas partes del negocio.

El recorte se produce a menos de una semana de que la empresa presente sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026 , previstos para el próximo 20 de octubre. A finales de 2025, Netflix contaba con aproximadamente 16.000 empleados de tiempo completo distribuidos en distintas regiones del mundo.

El movimiento contrasta con los últimos números financieros informados por la propia compañía. Durante el segundo trimestre de este año, Netflix registró ingresos por 12.600 millones de dólares, un crecimiento interanual del 13% , mientras que su margen operativo alcanzó el 33%. Además, la empresa sostuvo que se mantiene encaminada a cumplir con las previsiones financieras fijadas para todo 2026.

En paralelo, Netflix informó que sus usuarios consumieron más de 97.000 millones de horas de contenido durante el primer semestre, un 2% más que en el mismo período del año anterior. Pese a ese crecimiento, la empresa viene ampliando su estrategia para captar más tiempo de visualización y nuevas fuentes de ingresos, con inversiones en publicidad, contenidos en vivo, videojuegos, podcasts en video y producciones de creadores digitales.

La mayor reducción de personal desde 2022

La última reducción de personal de una magnitud comparable había ocurrido en 2022, cuando Netflix atravesó un fuerte ajuste después de registrar su primera caída trimestral de suscriptores en más de una década. Cuatro años después, el escenario es diferente: la empresa conserva una amplia base de usuarios y continúa aumentando sus ingresos, pero busca mejorar el crecimiento del consumo y reorganizar su estructura.

El nuevo ajuste también se produce en un mercado del entretenimiento cada vez más concentrado y competitivo. Netflix no solo enfrenta a otras plataformas por suscriptores, sino también a redes sociales, YouTube, videojuegos y eventos en vivo por el tiempo disponible de las audiencias, mientras continúa diversificando su negocio más allá del modelo tradicional de suscripción.

Por el momento, Netflix no difundió un comunicado público específico sobre los despidos. La compañía mantiene sus proyecciones financieras para 2026 y dará a conocer el próximo martes 20 de octubre sus resultados del tercer trimestre, cuando los inversores tendrán nuevos datos sobre la evolución de sus ingresos y el rumbo de su estrategia.