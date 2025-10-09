Quién ganó el Premio Nobel de Literatura 2025 El ganador es un escritor húngaro reconocido por “por su obra cautivadora y visionaria”

Este jueves 9 de octubre se anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Se trata del escrito húngaro László Krasznahorkai, que fue elegido por la Real Academia Sueca por “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El organismo internacional destacó en un comunicado que László Krasznahorkai “es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado”.

El escritor nació en 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía. Su primera novela fue Sátántangó (Tango Satánico), publicada en 1985. Esta fue un éxito literario en Hungría y la obra que lo impulsó. También se destacan obras como La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, El barón Wenckheim regresa a casa y Herscht 07769: La novela de Bach de Florian Herscht.

Sus obras a menudo presentan oraciones extensas y complejas para crear un flujo continuo de palabras. Se suele centrar en la tradición centroeuropea, con la influencia de autores como Kafka y Thomas Bernhard en el característico uso de elementos absurdos y grotescos para explorar la condición humana. A su vez, adoptan un tono más reflexivo y contemplativo, inspirados en sus viajes a China y Japón.

Es el cuarto Premio Nobel que se entrega este año. El lunes se entregó el galardón destinado a la disciplina de la Medicina a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica. En tanto, este marte le tocó a la Física: ganaron los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”. Por su parte, el Premio Nobel de Química fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por “el desarrollo de estructuras metalorgánicas”.

László Krasznahorkai.-

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.

El premio de Física: martes 7 de octubre.

El premio de Química: miércoles 8 de octubre.

El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.

El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.

El premio de Economía: lunes 13 de octubre.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.