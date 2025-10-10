La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “¡Estoy en shock! “ La líder opositora habló con Edmundo González minutos después del anuncio del galardón.

“¡Estoy en shock!”, le dijo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, escondida en un lugar secreto en Venezuela y minutos después de enterarse que había ganado el Premio Nobel de la Paz, al candidato presidencial Edmundo González, quien el año pasado ganó las elecciones frente a Nicolás Maduro según las actas recopiladas por la oposición y reconocidas por buena parte del mundo pero no por el chavismo.

“Estamos todos en shock de alegría todos”, le contestó González, quien está exiliado en España, en una llamada registrada en un video que compartió él mismo por las redes sociales tras el fuerte espaldarazo del Comité Noruego del Nobel a su causa por la democracia en Venezuela.

“Pero, ¿qué es esta vaina? ¡No puedo creer esto!”, dijo Machado, sumergida en una gran emoción que se percibe a través de su voz. “Esto es un carajazo”, manifestó González, según la breve comunicación que mostraron públicamente, la primera reacción que se conoce de la líder opositora desde que se anunció el premio.

“¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será libre!“, fue el mensaje de Edmundo González al compartir el video.