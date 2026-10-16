    • 16 de octubre de 2026 - 07:43

    Tiroteo en una escuela de Estados Unidos: murieron tres niños y un maestro

    El ataque ocurrió en una escuela primaria de Bend, en Oregón. Las víctimas tenían 5, 8 y 11 años.

    Los servicios de emergencias trasladaron a al menos dos personas heridas hacia un hospital cercano

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres niños de 5, 8 y 11 años y un maestro murieron en un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail, ubicada en Bend, en el estado de Oregón, Estados Unidos. El presunto atacante, un adolescente de 16 años, también falleció tras recibir un disparo, según la información preliminar difundida por las autoridades.

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    El jefe de Policía de Bend, Mike Krantz, informó durante una conferencia de prensa que un niño y una maestra fueron trasladados al Centro Médico St. Charles con heridas críticas. Por el momento, no se difundieron más detalles sobre la evolución de las personas heridas.

    De acuerdo con la agencia Associated Press, los agentes acudieron al lugar cerca de las 13, luego de recibir un aviso sobre un disparo contra un automóvil. Poco después, el presunto tirador fue abatido. Las autoridades todavía no determinaron si el disparo que provocó su muerte fue efectuado por un transeúnte o por un integrante de las fuerzas de seguridad.

    La investigación preliminar indica que el adolescente habría ingresado a la escuela después de disparar contra las cerraduras. Los investigadores trabajan para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

    Tras el tiroteo, la zona fue escenario de un amplio despliegue de emergencia, con vehículos policiales, ambulancias y dotaciones de bomberos.

    El director del FBI, Kash Patel, confirmó a través de las redes sociales que agentes de la fuerza federal se encontraban en el lugar para colaborar con las autoridades locales. “Pondremos a su disposición todos los recursos que necesiten”, expresó.

    La investigación continúa para esclarecer la secuencia del ataque y determinar cómo se desarrollaron los hechos dentro del establecimiento educativo.

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