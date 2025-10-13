Tregua en Gaza: Israel liberó a prisioneros palestinos Se espera que Israel libere a unos 1.900 prisioneros como parte del plan de paz.

Dos micros de la Cruz Roja que transportaban prisioneros palestinos liberados como parte del intercambio de este lunes comenzaron a salir de la prisión de Ofer, mientras el ejército israelí decía que todos los rehenes vivos que estaban en manos de Hamás habían regresado a Israel.

El ejército hizo el anuncio después de que el grupo final de 13 rehenes en manos de Hamas cruzara la frontera.

Su regreso era una parte clave del alto el fuego de la guerra entre Israel y Hamas, ahora marcado por una visita a Israel y Egipto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidencia egipcia dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también asistiría a la cumbre en Egipto.

Se espera que Israel libere a más de 1.900 prisioneros palestinos como parte del acuerdo, que pausó una guerra de dos años que devastó el territorio, mató a decenas de miles de palestinos y dejó a muchos cautivos en manos de milicianos.

Siete de los rehenes fueron liberados temprano el lunes, mientras que los 13 restantes fueron liberados unas horas después.

Los 20, todos hombres, se reunieron con sus familias y se esperaba que se sometieran a chequeos médicos.

Se espera que los cuerpos de los 28 rehenes muertos restantes también sean entregados como parte del acuerdo, aunque el momento exacto sigue siendo incierto.

Familias y amigos de los rehenes que se reunieron en una plaza en Tel Aviv estallaron en una ovación cuando los canales de televisión israelíes anunciaron que el primer grupo de rehenes estaba en manos de la Cruz Roja. Decenas de miles de israelíes seguían los traslados en proyecciones públicas en todo el país.

Israel publicó las primeras fotos de los rehenes llegando a casa, incluyendo una que mostraba a los gemelos de 28 años Gali y Ziv Berman abrazándose al reunirse. Rehenes liberados antes habían dicho que los gemelos de Kfar Aza fueron retenidos por separado.

Las fotos de los primeros siete rehenes liberados el lunes los mostraban pálidos pero menos demacrados que algunos de los rehenes liberados en enero.

Mientras tanto, los palestinos esperaban la liberación de cientos de prisioneros retenidos por Israel. En Cisjordania, un vehículo blindado con una bandera israelí disparó gases lacrimógenos y balas de goma a una multitud que esperaba cerca de la prisión de Ofer. Mientras los drones zumbaban sobre sus cabezas, el grupo se dispersó.

Se espera que el alto el fuego también venga acompañado de un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza, donde algunas zonas están sumidas en la hambruna.

(AP)