Trump amenaza con "apoderarse del petróleo de Irán" y empuja los precios del crudo al alza

Los valores del petróleo escalan ante las declaraciones del mandatario estadounidense que amenazan con extender la guerra.

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este lunes hasta los US$116, impulsados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la amenaza de Donald Trump de querer “apoderarse del petróleo de Irán”.

El Brent, referencia para Europa, avanza hasta 3,5% durante esta jornada, cotizando a 116 dólares por barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 2% y alcanza los 101 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% en lo que va de marzo, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril.__IP__