Trump amenaza con "apoderarse del petróleo de Irán" y empuja los precios del crudo al alza

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este lunes hasta los US$116, impulsados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la amenaza de Donald Trump de querer “apoderarse del petróleo de Irán”.
Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este lunes hasta los US$116, impulsados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la amenaza de Donald Trump de querer “apoderarse del petróleo de Irán”.
El Brent, referencia para Europa, avanza hasta 3,5% durante esta jornada, cotizando a 116 dólares por barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 2% y alcanza los 101 dólares por barril.
Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% en lo que va de marzo, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril.__IP__
El nuevo avance en los valores de los mercados del petróleo se da en medio de otra escalada discursiva del presidente de EEUU, Donald Trump, al declarar su intención de "apoderarse del petróleo de Irán" y amenazar con tomar la terminal de exportación de la isla de Kharg, que concentra más del 90% del petróleo que exporta el país.