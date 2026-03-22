Trump reafirmó el ultimátum a Irán: "la destrucción será total" si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz

“Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo”, manifestó el presidente de Estados Unidos durante una entrevista con el Canal 13 de Israel.

Este domingo el presidente Donald Trump reiteró el ultimátum para que el régimen de Irán reabra el estrecho de Ormuz en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente. El sábado, el líder republicano exigió públicamente la reapertura inmediata y sin restricciones de esa vía marítima estratégica, advirtiendo que, si no se cumple su ultimátum, ordenará ataques dirigidos contra infraestructuras eléctricas iraníes.

Este domingo fue más allá, y advirtió que si la República Islámica no cumple con su demanda, “la destrucción será total”.

En declaraciones a la cadena de televisión israelí Canal 13, Trump sostuvo: “Pronto verán lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”. Asimismo, sostuvo que “Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo”.

El presidente también criticó la falta de participación de los países miembros de la OTAN en eventuales operaciones en la zona. Trump indicó: “Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme”.

Alerta mundial de Estados Unidos a sus ciudadanos en el extranjero El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia mundial instando a los estadounidenses en el extranjero, especialmente en Medio Oriente , a extremar las precauciones ante el aumento de riesgos para su seguridad.