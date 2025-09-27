Un plomero quiso contratar a un sicario para asesinar a su exesposa y a sus seis hijos Mohammad Mohammad, de 64 años, se declaró culpable de siete cargos de asesinato por encargo.

Un plomero de 64 años, identificado como Mohammad Mohammed, fue detenido por el FBI y admitió ante la Justicia de Birmingham, Alabama, que intentó contratar a un sicario para asesinar a su esposa y a sus seis hijos adultos.

Según informaron las autoridades federales, Mohammad se declaró culpable de siete cargos de asesinato por encargo. El miércoles 24 de septiembre, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama confirmó la noticia y detalló el operativo que permitió desbaratar el plan.

El plan macabro y la caída en la trampa

Todo comenzó el 11 de agosto de 2024, cuando un testigo alertó a las autoridades federales sobre los reiterados pedidos de Mohammad para que le consiguieran a alguien que pudiera “ocuparse” de su familia. El hombre atravesaba un proceso de divorcio y, según la denuncia, sentía que su “orgullo y dignidad” habían sido destruidos tras años de conflictos familiares.

El testigo lo puso en contacto con un supuesto sicario, que en realidad era un agente encubierto del FBI. En una reunión posterior, Mohammad le mostró fotos de su esposa y de sus seis hijos, le entregó la dirección de la casa familiar y las descripciones de los autos en los que se movían.

El acuerdo era claro: ofreció 20.000 dólares por la vida de su esposa y 5.000 por cada uno de sus hijos. “Seis chicos y la madre. Vos elegí a quién vas a eliminar y cobrás”, le dijo al agente, según consta en la denuncia. Incluso, le sugirió: “Empezá por uno. Tomate tu tiempo”.

Un historial de violencia y amenazas

La investigación reveló que la violencia y el hostigamiento venían de larga data. Mohammad y su esposa se casaron en marzo de 2021, pero pocos meses después, tanto ella como dos de sus hijos obtuvieron órdenes de restricción en su contra.

En abril de 2022, la policía lo arrestó y lo acusó de acoso tras descubrir que había colocado dispositivos de rastreo GPS en los autos de sus familiares, violando las medidas de protección.

La escalada de violencia continuó: en enero de 2023, la camioneta de uno de sus hijos apareció incendiada en la entrada de la casa de su esposa. En septiembre de ese año, otro vehículo y tres autos más fueron encontrados quemados en un incendio sospechoso.

En diciembre de 2023, la mujer recibió una llamada de un hombre que decía hablar en nombre de Mohammad para intentar reconciliarse. Se negó y menos de 12 horas después, otro auto fue prendido fuego frente a la casa

Mohammad fue imputado por violar las órdenes de restricción. Durante una audiencia por el cargo de acoso, un testigo le advirtió que iría al infierno si lastimaba a su familia. Su respuesta fue escalofriante: “No, Dios me va a recompensar”.

Qué pena enfrenta Mohammad Mohammad

De acuerdo a los fiscales, Mohammad podría recibir hasta 10 años de prisión por cada uno de los siete cargos. La sentencia está prevista para el 10 de diciembre.