VIDEO | Japón lanzó una histórica misión a Marte y busca traer muestras a la Tierra en 2031

Japón puso en marcha una de las misiones espaciales más ambiciosas de los últimos años. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) lanzó con éxito la nave Martian Moons eXploration (MMX) , que viajará hacia Marte para estudiar sus dos lunas, Fobos y Deimos, aterrizar sobre una de ellas y traer muestras de suelo y rocas a la Tierra en 2031.

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La nave despegó desde el Centro Espacial de Tanegashima , a bordo del cohete H3 número 10. Aproximadamente una hora después, JAXA confirmó que MMX se había separado correctamente de la etapa superior del lanzador y había comenzado su viaje hacia el sistema marciano.

VIDEO | El lanzamiento de la misión MMX desde Japón rumbo a las lunas de Marte

El objetivo principal está puesto en Fobos , la mayor y más cercana de las dos lunas de Marte. La nave debería llegar a las inmediaciones del planeta a mediados de 2027 y, una vez allí, comenzará una compleja serie de maniobras para estudiar ambos satélites y preparar el descenso sobre la superficie.

La operación incluye el despliegue de Idefix , un pequeño rover desarrollado con participación francesa y alemana que recorrerá Fobos durante alrededor de 100 días. Su tarea será analizar el terreno y aportar información para elegir una zona segura en la que posteriormente pueda descender la nave principal.

El desafío es considerable: Fobos mide apenas unos 22 kilómetros de diámetro y posee una gravedad extremadamente débil. El vehículo podría incluso rebotar durante varios minutos después de tocar la superficie antes de quedar estabilizado.

Apenas 10 gramos que pueden resolver un misterio

Cuando llegue el momento del descenso, previsto entre finales de 2028 y 2029, MMX permanecerá sobre Fobos durante unas dos horas. En ese período deberá perforar la superficie y recolectar al menos 10 gramos de polvo, suelo y fragmentos de roca.

Aunque la cantidad parece mínima, los científicos consideran que ese material puede aportar información extraordinaria. Uno de los grandes interrogantes es cómo se formaron Fobos y Deimos: una hipótesis sostiene que son asteroides capturados por la gravedad marciana, mientras otra plantea que surgieron de los restos de una gigantesca colisión contra Marte.

Las muestras también podrían contener partículas expulsadas desde el propio planeta rojo por antiguos impactos, lo que permitiría obtener datos sobre Marte sin tener que aterrizar directamente allí para recolectarlas.

El regreso está previsto para 2031

Después de obtener las muestras, la misión realizará sobrevuelos de Deimos y continuará estudiando el entorno marciano antes de iniciar el viaje de regreso en 2030. Si todo marcha según lo previsto, una cápsula con el material recolectado llegará a la Tierra en 2031 y aterrizará en el desierto australiano.

De conseguirlo, Japón alcanzará un hito que ninguna otra potencia espacial logró hasta ahora: traer a la Tierra muestras obtenidas directamente de una luna de Marte. Rusia intentó previamente alcanzar Fobos en varias oportunidades sin éxito, mientras Estados Unidos cuenta actualmente con muestras recogidas por el rover Perseverance directamente sobre Marte, pero todavía no dispone de un sistema confirmado para trasladarlas hasta nuestro planeta.

JAXA llega al desafío con experiencia previa en operaciones extremadamente complejas. Las misiones Hayabusa y Hayabusa2 permitieron a Japón obtener y devolver material de asteroides, una tecnología que ahora intentará llevar mucho más lejos, hasta el sistema marciano.

La misión MMX tendrá una duración aproximada de cinco años, cuenta con un presupuesto cercano a los US$578 millones y reúne la participación de cinco agencias espaciales. Si completa todo el recorrido, las primeras muestras procedentes de una luna de Marte estarán en laboratorios terrestres en 2031.