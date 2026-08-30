Nicolás Maduro reapareció en prisión en Estados Unidos: difundieron nuevas fotos antes de su juicio

Nicolás Maduro reapareció públicamente a través de nuevas fotografías tomadas en una prisión de Estados Unidos, donde permanece detenido mientras enfrenta un proceso judicial en Nueva York. Las imágenes fueron publicadas en su cuenta oficial de X y están fechadas el 25 de junio de 2026.

Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel

Las imágenes muestran al exmandatario venezolano dentro del establecimiento penitenciario y fueron difundidas junto con un mensaje dirigido a sus familiares, especialmente a sus nietos. Maduro calificó las fotografías como “un pequeño regalo” y sostuvo que tanto él como Cilia Flores permanecen “firmes”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, expresó en el mensaje difundido desde su cuenta.

Desde su detención, Maduro permanece sin acceso a internet ni a periódicos. Sin embargo, tiene permitido comunicarse telefónicamente con familiares y abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes , con un límite de 15 minutos por llamada.

Según personas cercanas al exmandatario, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que se encuentra en buen estado y que dedica parte de su tiempo al estudio de la Biblia.

El exjefe del régimen venezolano fue trasladado a Estados Unidos después de una operación militar estadounidense en Caracas ocurrida el 3 de enero de 2026. Desde entonces permanece detenido y enfrenta acusaciones vinculadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

Cuándo comenzará el juicio contra Maduro

El proceso judicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, tiene fecha prevista para el 1 de junio de 2027, según determinó un tribunal federal de Nueva York a fines de julio.

Flores también enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

La detención del exmandatario provocó además un profundo cambio en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Tras años de enfrentamiento, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez avanzó en un acercamiento con Washington y restableció los vínculos diplomáticos.

Protestas en Caracas y un nuevo acuerdo petrolero

Mientras Maduro permanece detenido en Estados Unidos, el sábado un grupo de manifestantes se concentró en el centro de Caracas para rechazar la presencia estadounidense en Venezuela y reclamar la liberación del exmandatario y de Flores.

La protesta se produjo en paralelo a un nuevo acercamiento entre Caracas y Washington. Rodríguez confirmó un acuerdo petrolero con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por avanzar en una alianza que calificó como un “hito” bilateral.

Según el gobierno interino venezolano, el convenio contempla un aumento de la producción petrolera con participación de operadores privados y abarca 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles.

El plan, además, contempla inversiones superiores a USD 100.000 millones y más de USD 209.000 millones en tributos para el Estado venezolano, en un giro que contrasta con los años de fuerte tensión entre Caracas y Washington.