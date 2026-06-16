Noruega goleó a Irak 4-1 en su debut mundialista con un doblete de Haaland

Con dos goles de Erling Haaland, otro de Leo Østigård y un tanto en contra de Aymen Hussein, Noruega venció con autoridad a Irak, que había llegado al empate transitorio en el primer tiempo.

Noruega comenzó de la mejor manera su participación en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 sobre Irak en el Boston Stadium, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo I.

El equipo europeo tuvo como gran figura a Erling Haaland, que marcó un doblete y lideró una actuación sólida de su selección. El delantero abrió el marcador a los 29 minutos tras conectar un centro de David Møller Wolfe y definir desde corta distancia para el 1-0.

Irak reaccionó antes del descanso y logró la igualdad a los 39 minutos gracias a un cabezazo de Aymen Hussein, que aprovechó un preciso envío de Amir Al Ammari. Sin embargo, cuando parecía que ambos equipos se irían empatados al entretiempo, apareció nuevamente Haaland para empujar la pelota dentro del área y establecer el 2-1 a los 43 minutos.

En la segunda parte, Noruega mantuvo el control del encuentro y fue ampliando la diferencia. A los 76 minutos, Leo Østigård conectó de cabeza un córner ejecutado por Martin Ødegaard y puso el 3-1 que prácticamente sentenció la historia.

Ya en tiempo de descuento llegó el golpe final. A los 96, Aymen Hussein intentó despejar una acción ofensiva noruega, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco para decretar el 4-1 definitivo.