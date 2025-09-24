Chicas desaparecidas en La Matanza: confirmaron que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda Ahora, la pista se centra en una banda narco peruana con sede en la Villa 1-11-14.

Se confirmó oficialmente que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda, las chicas desaparecidas en La Matanza.

“Queremos justicia, estamos destrozados”, expresó el primo de Morena y Brenda y dijo que están “destrozados”.

Federico expresó que los seres queridos de las damnificadas “no tienen ganas de nada” a raíz de que “están hechos m…” por el triple femicidio perpetrado en la zona sur.

“Mis primas la ligaron de rebote”, consideró el joven acerca del caso que hasta el momento tiene cuatro detenidos.