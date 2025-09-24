Se confirmó oficialmente que los cuerpos hallados son de Morena, Lara y Brenda, las chicas desaparecidas en La Matanza.
“Queremos justicia, estamos destrozados”, expresó el primo de Morena y Brenda y dijo que están “destrozados”.
Federico expresó que los seres queridos de las damnificadas “no tienen ganas de nada” a raíz de que “están hechos m…” por el triple femicidio perpetrado en la zona sur.
“Mis primas la ligaron de rebote”, consideró el joven acerca del caso que hasta el momento tiene cuatro detenidos.