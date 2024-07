“Clásico” en el Seven de rugby: Los Pumas enfrentarán esta tarde a Francia por los cuartos de final El seleccionado argentino no jugó bien, perdió 22 a 14 con Australia y se quedó con el segundo puesto en el grupo “B”. A las 16.30 enfrentarán al local en un partido donde las tribunas jugarán su papel

Ambos equipos llegaban invictos, con sendos triunfos frente a Kenia y Samoa, se enfrentaban para definir quien se quedaba con la primera posición del grupo “B”; en un partido que, si bien definía el primer puesto y a su posterior rival del partido por los cuartos de final, no tenía la presión de ser eliminatorio, ya que ambos estaban clasificados desde el día anterior. De todas formas, sin dudas había que salir a buscar un triunfo para medirse con el seleccionado clasificado en el mejor tercer lugar, que – en teoría- debía ser más accesible al que finalizara en el segundo lugar del Grupo “C”.

Desde el arranque, con el pitazo del juez británico Adam Leal se sabía que este era el partido para definir la zona. Argentina tomó la posesión de la pelota, con Pellandini que le cedió a Luciano González que pisó para adentro y se la dio a Germán Schulz para apoyar el primer try del partido en menos de un minuto. El gol de Pellandini puso el 7 a 0 parcial.

Argentina luchaba mucho más los rucks que ayer y trabajaba mejor en su defensa para hacerse de la pelota y contraatacar. Así abrieron la cancha de derecha a izquierda y Australia no podía todavía resolverlo en esos 4.30 jugados.

La salida del scrum fue hacia la derecha, pero hubo un error argentino y los Wallabies recuperaron la pelota y fueron a fondo por primera vez en el partido. El esfuerzo supremo de Lucho González impidió el try pero dejó a Los Pumas Seven con uno menos por amarilla y con penal para Australia por la infracción. Argentina debía jugar con uno menos de ahí al final y Australia machacó y lo aprovecho para llegar al try que apoyó Henry Hutchison. La conversión fue fallida y el score quedó 7 a 5 para Los Pumas Seven.

La salida era de Australia, no fue buena ni limpia la recepción y los Aussies aprovecharon con una carrera a fondo de Ben Dowling ante el quedo de Moneta y Pellandini para ponerse arriba 10 a 7, tras otra conversión fallida de Roache.

Así se fueron al descanso los Wallabies aprovechando al máximo la tarjeta recibida por Lucho González para sacar la ventaja parcial.

Un segundo tiempo sin reacción. Complicado desde el inicio el equipo de Gómez Cora por la presión australiana debían tener la pelota y paciencia, cosa que no pudieron repetir desde la mitad del primer período.

El juez británico les habló a los jugadores pidiendo que no reclamen fallos. Australia fue a fondo por la punta izquierda y Marcos Moneta nuevamente no pudo sostener el ataque rival que volvió a apoyar, esta vez a través de Roache para poner el 15 a 7.

Los Pumas debían ir a buscar como fuera el descuento, ya que necesitaban dos anotaciones. Y ahí fueron con mucha presión y penales encima. El partido seguía siendo cortado, muy hablado y los de Gómez Cora no estaban finos, además esta vez tenían enfrente a Australia. Y con cuatro minutos por delante debían dar vuelta la historia que estaba muy complicada.

Paciencia y pases de un lado al otro hasta que apareció Tute Osadczuk, el hombre de SITAS, para llegar al ingoal rival y poner el descuento que con la conversión de Pellandini dejó el 15-14 con poco más de 2.30″ por jugar.

La salida era clave, ingresó Revol, la pelota fue de

Australia y a jugar. Otra vez muchos errores, tackles fallados y finalmente el try australiano que llegó por intermedio de Nick Malouf. La conversión fue positiva esta vez de Dietrich Roachey el score quedó liquidado con el 22 a 14 y menos de 30 ” por jugar. Quedaba una salida que fue otra vez floja, el punto débil junto a la obtención en un partido que Australia lo ganó bien.

El equipo de Gómez Cora resignó su invicto y el primer lugar del grupo, no jugó como se esperaba y terminó segundo en su zona. Esta tarde en cuartos de final deberá enfrentarse con Francia, en un partido decisivo. Además, Los Pumas serán visitantes, con las tribunas francesas haciendo notar su peso. Esta “final anticipada” comienza a las 16.30.