La rección de la madre de Julieta Viñales tras la condena al médico Babsía: “Se merece estar preso” Este mediodía la justicia sanjuanina condenó por homicidio culposo, sin prisión efectiva, al médico que operó de las amígdalas a la joven fallecida en 2020.

Cynthia Aboal no pudo contener el llanto luego de la condena al médico Maximiliano Babsía, que recibió este mediodía 2 años y 6 meses sin encierro por encontrarlo culpable del delito de homicidio culposo, tras la muerte de Julieta Viñales ocurrida en 2020, luego de que el otorrinolaringólogo la operara de amígdalas.

“Un poco de humanidad por mi hija” fue el desgarrador pedido de la madre de Julieta.

“Se merece estar preso, se llevó la vida de mi hija, no le importó absolutamente nada” dijo, contundente, la mujer.

