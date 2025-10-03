Cynthia Aboal no pudo contener el llanto luego de la condena al médico Maximiliano Babsía, que recibió este mediodía 2 años y 6 meses sin encierro por encontrarlo culpable del delito de homicidio culposo, tras la muerte de Julieta Viñales ocurrida en 2020, luego de que el otorrinolaringólogo la operara de amígdalas.
“Un poco de humanidad por mi hija” fue el desgarrador pedido de la madre de Julieta.
“Se merece estar preso, se llevó la vida de mi hija, no le importó absolutamente nada” dijo, contundente, la mujer.