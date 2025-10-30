Películas de acción basadas en hechos reales

¿El arte imita a la vida o la vida imita al arte? En el séptimo arte, la pregunta filosófica se responde con algunos ejemplos en los que una película encuentra su inspiración en hechos reales. En este artículo, te proponemos algunos ejemplos en los que hechos históricos llegan a la pantalla grande.

Apolo XIII

En esta película de 1995, Ron Howard narra la misión del Apolo XIII, la segunda misión espacial que se dirigió a la luna. El largometraje está basado en el libro Lost Moon, escrito por el entonces comandante de la travesía, Jim Lovell, con la colaboración del periodista Jeffrey Kluger.

La historia está enmarcada en los años 70, cuando la NASA envió a tres astronautas estadounidenses a la luna. Aunque el aterrizaje fue fallido, la historia no dejó de ser digna de ser contada, pues una explosión afectó a la nave en el medio de su viaje y generó una carrera, tanto en el espacio como en la Tierra, para salvar a los astronautas antes de que se acabara el oxígeno.

Buenos muchachos (Goodfellas)

Hablar de Martin Scorsese, hablar de Nueva York, de la inmigración y de las tramas de poder en América. Muchos consideran que Goodfellas, estrenada en 1982, se encuentra entre las mejores películas del director. Este largometraje está basado en Wiseguy, de Nicholas Pileggi, quien ayudó a escribir el guión del film y tuvo entrevistas con los actores protagonistas (De Niro, Pesci y Liotta) para ofrecer material sobre los hechos de la vida real que inspiraron el libro. La historia se centra en un hijo de padre irlandés y madre siciliana que vive en Brooklyn y queda fascinado por los gangsters de su barrio. Eventualmente, el protagonista abandona la escuela para entrar a la mafia, donde irá ganando su lugar, prestigio y confianza de los jefes.

Lo imposible

Una familia española estaba de vacaciones en Tailandia en 2004, justo en el momento en el que impactó el tsunami del 26 de diciembre. A partir de entonces, la familia (María, Henry y sus tres hijos) comienza un viaje para intentar reencontrarse entre los escombros.

Juan Antonio Bayona llevó esta odisea, marcada por la tensión y la angustia, a la pantalla grande en 2012. En ella, el autor sigue explorando las relaciones entre madres e hijos, como lo hace en El Orfanato y Un monstruo viene a verme. Lo imposible fue un éxito en taquilla y sus efectos especiales lograron el aplauso de críticos y público.

Dunkerque (Dunkirk)

En 2017, Christopher Nolan estrenó esta película bélica que sigue los pasos de la Operación Dinamo, que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1940.

Mientras las tropas nazis se acercaban e invadían Francia, miles de soldados se encontraron atrapados en la playa de Dunkerque. Esta situación límite llevó a un plan de evacuación que comprometió a más de 300 mil soldados franceses, británicos y belgas.

El largometraje de Nolan logró captar el silencio, la tensión, los momentos de acción y el ambiente asfixiante en una película que cuenta el hecho histórico desde diferentes puntos de vista y en diferentes tiempos: mientras la historia contada desde la tierra narra los hechos de toda una semana, la línea temporal centrada en el mar condensa un día de movimientos y el ángulo del cielo focaliza en los eventos de una sola hora del hecho.

Este hecho también inspiró títulos como Detrás de la línea: escape de Dunkirk, que no tuvieron la repercusión de la película de Nolan pero están disponibles en Mercado Play, lo que ofrece material para las personas que estén interesadas en encontrar más perspectivas sobre esta Operación.

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Un soldado que va a la guerra, pero no quiere matar: Desmond Doss se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial con una postura muy clara contra la violencia. De esta manera, participó como médico no armado en la Batalla de Okinawa. A pesar de las burlas de sus compañeros sobre la posición que toma, Doss se aleja del campo de batalla con una Medalla de Honor y con un total de 75 soldados heridos salvados.

Mel Gibson dirigió la película (estrenada en 2016) que cuenta su historia y eligió a Andrew Garfield para encarnar a Doss. Garfield recibió una nominación al Oscar por su interpretación, Gibson otra por su dirección y la película, son su ambiente bélico y su acción permanente, fue considerada en la lista a Mejor película.

Enemigo al acecho (Enemy at the Gates)

La película de 2001 dirigida por Jean-Jacques Annaud comparte título con la novela de William Craig, que cuenta el enfrentamiento de dos francotiradores durante la batalla de Stalingrado. Aunque la película pone énfasis en el papel de la propaganda en ambos ejércitos, mantiene la fidelidad histórica de la lucha entre el soviético Vasili Záitsev (interpretado por Jude Law) y el alemán mayor König (Ed Harris), que llega a Stalingrado específicamente para matar a Záitsev. Una lucha en la que la estrategia, la precisión y el espionaje se mezclan para generar tensión constante.

Inquebrantable (Unbroken)

Una de las películas sobre la guerra mundial desde otra perspectiva: Louis Zamperini fue un atleta olímpico que se destacó en pista. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en soldado y se subió a un aeroplano para cumplir una misión en el Océano Pacífico. Un accidente lo deja varado en el océano con dos compañeros, en una balsa que los mantiene durante casi 50 días. Allí, un buque de guerra japonés los encuentra y los toma como prisioneros para llevarlos a una isla, donde son torturados durante dos años hasta el fin de la guerra.

Laura Hillenbrand trasladó esta historia al papel en la novela Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption (Inquebrantable: una historia de la segunda guerra mundial de supervivencia, resiliencia y redención), publicada en 2010. Fue Angelina Jolie quien llevó esta biografía a la pantalla grande, con guión de los hermanos Coen y la actuación de Jack O’Connell y Garrett Hedlund.

Las torres gemelas (World Trade Center)

El sargento John McLoughlin (interpretado por Nicolas Cage) y el oficial Will Jimeno (encarnado por Michael Peña) llegan a las torres gemelas frente al ataque del 11 de septiembre de 2001. Esta película de 2006, dirigida por Oliver Stone, cuenta la historia de los oficiales que, acompañados por un grupo reducido de voluntarios, se adentraron en el edificio en llamas para rescatar a las personas afectadas. Cuando las torres se derrumban, los oficiales quedan atrapados. El largometraje recopila datos reales para contar la historia de su rescate.

El asedio de Jadotville (The Siege of Jadotville)

Basada en la novela de Declan Power, la película (dirigida por Richie Smyth y protagonizada por Jamie Dornan) cuenta la historia de Patrick Quinlan, quien estaba a cargo de una compañía de soldados irlandeses de la ONU que deben enfrentarse a un ejército de soldados congoleños, comandados por mercenarios de Francia y Bélgica, durante el asedio de Jadotville. Aunque el número de los oponentes era mucho mayor (alrededor de 5000 frente a 150 soldados irlandeses), el comandante logró detener el ataque y salvar a sus soldados.

Historias de guerra, de supervivencia, de acción: estos son solo algunos ejemplos de cuando el séptimo arte se inspira en las batallas reales para crear grandes películas.