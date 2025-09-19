Revuelo en un colegio sanjuanino por un alumno que llevó un “arma” El hecho causó estupor entre los padres que tomaron conocimiento de la novedad por el grupo de WhastApp. Intervino la Comisaria 13.

Un revuelo de grandes proporciones se produjo en el Colegio San Agustín de Rivadavia este jueves cuando avisaron a la policía que un alumno de 3° grado había llevado un arma a la escuela.

La novedad se esparció rápidamente y en el grupo de WhastApp de los padres de ese curso hubo mucha preocupación. Lo sucedido en la escuela de La Paz, en Mendoza, con la adolescente que se atrincheró con un arma, encendió todas las alarmas.

Inmediatamente se activaron protocolos de actuación que incluyó avisar a la policía, por lo que se hicieron presentes en la institución – que es de gestión privada- personal de la Comisaría 13° y constaron que se trataba de un arma de juguete.

Una representante de la escuela emitió un comunicado que compartieron también en el grupo de WhastApp y al que tuvo acceso DIARIO DE CUYO.

En el escrito se relata que la docente de grado informó a la vicedirectora “que un alumno había traído un arma en su mochila”, que el niño adujo ” haberla traído sin intención” y que su hermana la había colocado en la mochila.

Luego, describe todo el protocolo seguido: “La docente se la retira y la deja en dirección, en ese momento. Desde dirección se pone en conocimiento a la familia del alumno de lo acontecido. Pasada la tarde, este hecho es informado al personal policial de la comisaría número 13, quienes se hacen presentes en el colegio y verifican, que es una arma de juguete averiada sin ningún tipo de peligrosidad”.

El comunicado informó también que “el sistema acusatorio y el juzgado de menores de turno desestiman intervenir ya que es un arma de juguete. Quienes intervienen y siguen un procedimiento interno son los oficiales de la comisaría número 13, que proceden a secuestrar el elemento y seguir un protocolo interno” agregó el comunicado oficial, que además invitó a los padres a acercarse a la comisaría por cualquier duda sobre lo ocurrido.

La madre del niño entendió que por todo lo expuesto, el grupo de WhastApp era también el lugar para referirse a lo sucedido y así lo hizo. Reconoció que su hijo llevó “el arma”, que “no funciona estaba totalmente rota y (atada con alambre!)”. “Cómo mamá y familia comprendo el enorme susto, por eso desde lo mas profundo de nuestro corazón como papás les pedimos MIL DISCULPAS” cerró el mensaje.

El mensaje generó más dudas que certezas sobre la naturaleza del “juguete” y de hecho uno de los padres sí concurrió a la comisaría y aseguró que le informaron que era una réplica de la una 9 mm.