Panorama porcino en San Juan: con unos 170 productores registrados estudian acciones para repuntar la producción y despertar el interés de criadores

Conforme los datos que manejan en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, espacio perteneciente al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en el SENASA hay registrados unos 170 productores porcinos de San Juan . Sin embargo, en la práctica saben que hay muchos más, y para poder llegar a todos, incluso a los pequeños criadores se están estudiando distintas acciones y estrategias enfocadas a fortalecer el sector porcino.

Así lo destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO Rodolfo Botas, integrante del equipo de Desarrollo Agropecuario. “El sector tiene ganas de seguir creciendo, y hay necesidades de apoyo. El productor se interesa cuando ve si hay beneficios, lo notábamos años atrás cuando consultaban mucho por subsidios, pero como ahora la mayoría de las herramientas que hay para el sector son créditos, siguen por su cuenta” , comentó el funcionario.

De acuerdo a la información oficial que manejan, de los 170 productores registrados en SENASA, no superan cinco los que tienen plantas grandes de producción, siendo el resto productores chicos y más que nada orientados a la producción casera. Sin embargo es un sector que está registrando una importante demanda y un crecimiento progresivo.

“Estamos notando un repunte en la demanda. Hay casos donde traen animales de afuera, de otras provincias, porque localmente no terminan de abastecer a las plantas que tenemos. La posibilidad de crecimiento está, pero es un proceso lento que se está desarrollando” , reconoció Botas.

En octubre del 2024 se realizó el lanzamiento de la conformación de la Mesa Porcina, un espacio que nuclea productores, personal de INTA, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y actores vinculados a la actividad. En aquel entonces se compartieron los avances y las proyecciones que había para el sector a nivel nacional, sirviendo como puntapié para planificar acciones que lleven a acompañar a los productores locales.

Durante el 2025 se realizaron jornadas de capacitación a lo largo de todo el año en distintos puntos de la provincia con especialistas. Pese a ello, este año no hubo demasiadas acciones apuntadas al rubro.

Sobre este punto, el funcionario provincial señaló: “Por el momento no estamos teniendo mucho contacto con los productores. Se ha enfriado la mesa. Muchas veces hay que perseguirlo al productor para que se interese, ya que son más que nada actividades familiares y queremos que influyan en la economía de la provincia”. Sin embargo, continúan articulando acciones.

De cara al próximo San Juan Innova, que se realizará en octubre, se están diagramando capacitaciones y asesoramientos, además de cursos para todos los miembros de la mesa. Además se estudia lanzar una línea de créditos blandos, con montos que no son tan elevados y sin tantos requisitos, para que el pequeño y mediano productor y criador pueda acceder a los mismos con el objetivo de modernizarse e invertir con miras al crecimiento.

La realidad del sector porcino a nivel nacional, con un importante crecimiento sostenido en el tiempo

De acuerdo a los datos relevados por personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el año pasado el sector porcino alcanzó récord de faena y de producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente, resultado que implicó un aumento de un 2,5% para el primer rubro y de un 3,4% para el segundo, en comparación a 2024.

La demanda también registró un importante avance. Durante 2025, el consumo interno de carne de cerdo también registró un valor récord de 18,9 kilos por habitantes al año.

Esta cifra representa un incremento de un 8,7%, respecto al año anterior. Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa probada de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, por costo y por beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino.

Es precisamente en ese mercado donde quiere jugar San Juan con su producción local, apuntando no solo a abastecer el consumo provincial, sino también buscando las posibilidades de instalar el cerdo sanjuanino en otros puntos del país.