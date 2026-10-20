Alexis Mac Allister marcó un doblete en la remontada de Liverpool ante Villarreal por la Champions League

El Liverpool consiguió una remontada espectacular y venció 4-3 al Villarreal este martes, por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League . La gran figura del encuentro fue el argentino Alexis Mac Allister, quien marcó un doblete decisivo para que el conjunto inglés revirtiera un resultado que se había presentado complicado.

El equipo español llegó a tener una ventaja de dos goles, pero Liverpool reaccionó antes del descanso y encontró en el mediocampista de la Selección argentina a uno de sus principales protagonistas. El primer tanto llegó a los 36 minutos de la etapa inicial, cuando Mac Allister conectó de cabeza un córner ejecutado desde la derecha por Konstantinos Tsimikas y cruzó la pelota hacia el segundo palo para descontar.

La definición del exjugador de Argentinos Juniors y Boca Juniors recordó a una jugada de la Selección argentina en el Mundial 2026, cuando convirtió ante Suiza tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. En aquella ocasión, el volante también apareció para conectar el envío y abrir el marcador.

El primer gol del argentino le dio impulso al Liverpool, que salió a buscar el empate y mantuvo la presión sobre el conjunto español. En el comienzo del segundo tiempo, el equipo inglés consiguió igualar el marcador y volvió a meterse de lleno en el partido.

Después del empate de Ronald Araújo, Liverpool encontró los espacios para completar la remontada. Rio Ngumoha armó una buena jugada por la derecha y envió un centro bajo que encontró a Mac Allister en el área. El mediocampista apareció para empujar la pelota y marcar el 3-2, con el que los ingleses pasaron al frente.

El encuentro mantuvo la intensidad hasta el final, con un Villarreal que intentó recuperarse y un Liverpool que aprovechó sus oportunidades para sostener la ventaja. El resultado final fue 4-3 para el conjunto inglés, que celebró una victoria de gran importancia en su camino por la competencia continental.

Liverpool, con puntaje ideal en la Champions League

Con este triunfo, Liverpool alcanzó los nueve puntos en tres partidos y conservó el puntaje ideal en la fase liga de la Champions League. El equipo inglés ganó todos sus encuentros en el inicio del certamen y se mantiene entre los protagonistas de la competencia.

La situación del Villarreal es diferente. El conjunto español quedó en el vigésimo puesto, con tres unidades, tras sufrir una derrota en un partido en el que había conseguido construir una ventaja importante, pero no pudo sostenerla ante la reacción de los locales.

Para Mac Allister, el doblete representó una actuación destacada en Europa y volvió a poner en primer plano su capacidad para aparecer en momentos decisivos, tanto en el juego aéreo como dentro del área rival.