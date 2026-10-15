    • 15 de octubre de 2026 - 11:33

    Argentina empata 0 a 0 con Italia por un lugar en la semifinal en el Mundial de hockey sobre patines

    Desde las 11.45, la Selección argentina dirigida por José Luis Páez se mide ante los italianos en los cuartos de final.

    Argentina - Italia. Foto: Prensa del Comité Nacional de Hockey.

    Argentina - Italia. Foto: Prensa del Comité Nacional de Hockey.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina de hockey sobre patines afrontará este jueves un partido clave en el Mundial de la disciplina. Desde las 11.45, el equipo dirigido por José Luis Páez saldrá a la pista con Constantino Acevedo, Gonzalo "Nolo" Romero, Danilo Rampulla, Lucas Martínez y Facundo Navarro, en busca de una victoria que le permita avanzar a las semifinales.

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    El combinado nacional llega a esta instancia después de una fase clasificatoria con resultados dispares, pero con una recuperación que le permitió cerrar con buenas sensaciones. En su debut, Argentina cayó por 2 a 1 ante Francia, en un encuentro parejo que comenzó a complicar sus aspiraciones de terminar la primera etapa con puntaje ideal.

    Sin embargo, el seleccionado albiceleste logró reponerse en su segunda presentación, cuando derrotó por 4 a 1 a Angola. En el tercer partido, el equipo de Páez ratificó su mejoría con una contundente victoria por 4 a 0 frente a Chile, resultado que le dio impulso de cara al inicio de los cruces eliminatorios.

    Ahora, el desafío será ante Italia, un rival que exigirá al máximo al conjunto argentino en un duelo que no permite margen de error. En los cuartos de final, una victoria significará el pasaje a semifinales, mientras que una derrota marcará el final del recorrido en la lucha por el campeonato.

    Los otros cruces de cuartos de final

    La jornada también tendrá otros tres encuentros que definirán el cuadro de semifinales del Mundial. Angola se enfrentará a Portugal, mientras que Francia jugará ante Suiza y España se medirá con Chile.

    Con estos cruces, la competencia entra en su etapa decisiva y cada selección buscará dar un paso más hacia la definición. Para Argentina, el objetivo inmediato será superar a Italia y sostener la ilusión de pelear por una nueva consagración mundial en el hockey sobre patines.

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