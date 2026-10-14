Argentina goleó a Chile y llega a cuartos con el equipo en movimiento

Argentina cerró la fase de grupos del Mundial Senior Masculino de hockey sobre patines con una victoria clara por 4-0 ante Chile. El marcador reflejó la diferencia entre dos equipos que propusieron partidos muy distintos: la Selección se adueñó de la bocha y de la iniciativa, mientras el conjunto trasandino se replegó cerca de su propia área para reducir espacios y dificultar cada definición.

Más allá de los cuatro goles, una de las mejores noticias para el entrenador sanjuanino José Luis Páez fue la respuesta colectiva. Argentina mantuvo el control del juego prácticamente de punta a punta, con circulación sostenida, paciencia para construir las llegadas y relevos permanentes. La rotación del plantel no fue un detalle: permitió repartir minutos y administrar el esfuerzo físico en la antesala de un cruce de eliminación directa.

En ese esquema tuvo un buen partido Ezequiel Mena, activo para ofrecer alternativas y desequilibrar cuando Chile cerraba los caminos hacia el arco. También volvió a sobresalir Constantino “Conti” Acevedo, cuya seguridad contribuyó a sostener el arco argentino en cero. La presencia de Bautista Acevedo, en lugar de Caku Velázquez como arquero alternativo, y la inclusión de Giuliano Giuliani por Franco Platero fueron novedades en la composición del equipo para este compromiso.

En varios pasajes aparecieron asociaciones de alto nivel entre Danilo Rampulla, Facundo Bridge y Facundo Navarro. La movilidad, los pases rápidos y las permutas de posición buscaron desorganizar una defensa chilena muy cerrada. Cuando no surgía el hueco en el área, Argentina debía apostar por resoluciones individuales y remates desde media distancia.

Chile mostró escaso volumen ofensivo y pocas posibilidades de conservar la posesión durante secuencias largas. Sus dos arqueros, sin embargo, tuvieron intervenciones destacadas que impidieron una diferencia mayor. La Albiceleste insistió sin perder orden ni continuidad en el juego.

Los goles argentinos fueron convertidos por Facundo Navarro, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Bridge. El 4-0 premió el predominio del equipo y dejó una señal alentadora: Argentina no solo obtuvo el resultado que necesitaba, sino que pudo gestionar su plantel con la exigencia de los cuartos de final en mente.

Ahora comienza otro Mundial

La fase de grupos quedó atrás y ahora comienza otro Mundial. Los cuartos de final representan la instancia a la que Argentina esperaba llegar, aunque antes había que cumplir con una primera etapa que no resultó como se proyectaba. A partir de este jueves, la verdadera exigencia estará por delante: ya no habrá margen para errores ni posibilidades de corregirlos en la siguiente jornada.

Argentina cedió ante Francia una primera posición que, por la composición de la zona, parecía a su alcance. Ese traspié de la jornada inaugural le hizo perder la oportunidad de acceder, en los papeles, a un cruce menos exigente en cuartos. No es la primera vez que al seleccionado se le escapa una ventaja de ese tipo en la fase inicial. Sin embargo, el equipo dirigido por el sanjuanino José Luis Páez fue recuperándose paso a paso y terminó el grupo con una imagen en crecimiento, respaldada por la circulación de la bocha, el compromiso colectivo y la rotación de jugadores.

El próximo obstáculo será Italia, este jueves 15 de octubre desde las 11.45 horas. Aunque llega disminuida por la ausencia de dos figuras importantes, la selección italiana conserva una identidad competitiva y la intensidad que le transmite su entrenador, Alessandro Bertolucci. Será un rival de cuidado, capaz de castigar cualquier distracción. Para Argentina comienza una nueva fase en su carrera hacia el título mundial: la que exige transformar esa recuperación en resultados ante los rivales más difíciles.

Ficha del partido

Resultado final: Argentina 4 – Chile 0 ·

Goleadores argentinos: Facundo Navarro, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Bridge.