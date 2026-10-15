Argentina mostró jerarquía ante Italia y está entre los cuatro mejores del mundo

La Argentina volvió a demostrar que un Mundial no se gana solamente con talento . También hacen falta serenidad, disciplina táctica y ese carácter que aparece cuando el partido se vuelve incómodo. En el COP Arena, la Selección superó 4-1 a Italia en los cuartos de final de los World Skate Games 2026 y consiguió el pasaje a las semifinales del campeonato del mundo.

El resultado terminó premiando a un equipo que supo interpretar el encuentro. Italia, conducida por Alessandro Bertolucci, eligió una estrategia inteligente: proteger la zona central, reducir los espacios para la circulación argentina y esperar el momento preciso para acelerar en las transiciones. Los remates de media distancia y las salidas de contragolpe fueron sus principales argumentos.

Argentina no cayó en la trampa de la ansiedad. Trabajó la bocha, movió el juego de un lado al otro y entendió que había que madurar cada ataque antes de encontrar la apertura. Fue una victoria construida con criterio, no desde el apuro. En esa lectura colectiva estuvo una de las principales virtudes de la tarde.

Gonzalo "Nolito" Romero marcó dos veces, mientras Facundo Navarro y Lucas Martínez completaron los cuatro tantos albicelestes. Andrea Malagoli convirtió el descuento italiano. Más allá de los nombres propios del marcador, la actuación colectiva explicó la diferencia: cada jugador que ingresó aportó ritmo, compromiso y soluciones.

Franco Platero merece un párrafo aparte. Cada una de sus apariciones sostuvo el funcionamiento defensivo con personalidad. Su capacidad para disputar cada bocha, cerrar espacios y aportar equilibrio en los tramos exigentes le dio aire al conjunto cuando más lo necesitaba. Esas intervenciones, que no siempre aparecen en la estadística, también definen partidos mundialistas.

Italia tuvo méritos y no debe confundirse la amplitud final del marcador con un encuentro sencillo. Su arquero Stefano Zampoli respondió con intervenciones de gran nivel y mantuvo a los suyos en partido durante pasajes de presión argentina. El seleccionado nacional también atravesó sobresaltos, pero logró absorberlos sin resignar la idea de juego.

Para San Juan, tierra en la que el hockey sobre patines es parte de la identidad deportiva, esta clasificación tiene una resonancia especial. Los grandes triunfos de la camiseta celeste y blanca se reconocen no solo por los goles, sino también por el sacrificio defensivo, el respeto por la bocha y la solidaridad de un equipo que se juega cada acción como si fuera decisiva.

La Argentina parece haber encontrado su mejor versión justo cuando empieza otro Mundial. Tras la derrota inicial con Francia y las victorias ante Angola y Chile, el rendimiento fue creciendo jornada a jornada. Frente a Italia, los recambios funcionaron y la estructura colectiva terminó de afirmarse.

El viernes llegará una semifinal de máxima exigencia. España aparece como posible adversario, a la espera de que se complete su cruce de cuartos de final ante Chile. Ya no hay margen para distracciones: cada detalle puede separar el sueño de la despedida. La Selección argentina está entre los cuatro mejores y, con razones deportivas, vuelve a ilusionarse.