    • 20 de octubre de 2026 - 14:51

    Boca define el equipo para la revancha ante Vasco da Gama: Paredes, la principal duda de Arruabarrena

    El DT evalúa si el capitán va de arranque en el Maracaná o si repite el mediocampo que funcionó ante Talleres. El Xeneize se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca se enfrentará esta noche a Vasco da Gama en la revancha de las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca la hazaña en el Maracaná, pero la principal incógnita pasa por la presencia de Leandro Paredes en el once titular.

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    El mediocampista fue exigido en el último entrenamiento, aunque la decisión final sobre su inclusión se tomará pocas horas antes, tras una charla con el entrenador en la concentración. El capitán sumará minutos, pero resta saber si será desde el arranque o si esperará en el banco.

    Battaglia y Alarcón, las alternativas en el mediocampo

    Si Paredes no está en condiciones de ser titular, Rodrigo Battaglia aparece como la primera opción para ocupar su lugar, luego de su buen rendimiento frente a Talleres. El chileno Williams Alarcón también es una alternativa que maneja el cuerpo técnico.

    El esquema elegido por Arruabarrena será un 4-3-3, con un tridente ofensivo conformado por Leonel Flores, Sebastián Villa -ya recuperado de un esguince de tobillo- y Miguel Merentiel.

    La probable formación de Boca para la semifinal en el Maracaná

    Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado; Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

    El partido se jugará esta noche desde las 21:30 de Argentina, con transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium.

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