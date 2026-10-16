    • 16 de octubre de 2026 - 21:10

    Boca reacciona e iguala ante Talleres por 1 a 1 en un duelo clave por el Clausura

    Tras la derrota ante Vasco da Gama, Rodolfo Arruabarrena podría guardar a algunos jugadores titulares. La T pretende salir del último puesto de la Zona A.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca recibe a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Xeneize viene de caer como local ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

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    Sin embargo, se mantiene firme en las otras competencias y busca un triunfo para alcanzar el primer puesto de la tabla anual.

    Por su parte, el elenco cordobés lleva tres partidos sin ganar y pretende dar la sorpresa para salir del último lugar de la Zona A e ilusionarse con la clasificación a los playoffs.

    El encuentro se disputará en la Bombonera a partir de las 21.30 y se podrá ver por TNT Sports. El árbitro designado es Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

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