Boca reacciona e iguala ante Talleres por 1 a 1 en un duelo clave por el Clausura

Tras la derrota ante Vasco da Gama, Rodolfo Arruabarrena podría guardar a algunos jugadores titulares. La T pretende salir del último puesto de la Zona A.

Boca recibe a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Xeneize viene de caer como local ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, se mantiene firme en las otras competencias y busca un triunfo para alcanzar el primer puesto de la tabla anual.

Por su parte, el elenco cordobés lleva tres partidos sin ganar y pretende dar la sorpresa para salir del último lugar de la Zona A e ilusionarse con la clasificación a los playoffs.