Con el cruce entre PSG y Barcelona como gran atractivo, la agenda de la tercera fecha de la Champions League

La tercera fecha de la fase regular de la UEFA Champions League se pondrá en marcha este martes, en una jornada que contará con nueve partidos y con el duelo excluyente entre el PSG francés y Barcelona como principal atractivo.

Finalmente llegó el castigo: FIFA sancionó al DT de Egipto y a dos integrantes del plantel por el escándalo ante Argentina

Este partido se llevará a cabo en el estadio Parque de los Príncipes, en París, en medio de una tensa situación en Francia, con varias protestas e incidentes. El juego comenzará a las 16 y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Ambos equipos llegan en un increíble momento a este encuentro y, además, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título. Los medios de Europa lo calificaron como “una final anticipada”.

El PSG se consagró campeón en las últimas dos ediciones de la Champions League y, con el español Luis Enrique como director técnico, quiere seguir haciendo historia.

“Creemos que será un partido ajustado, pero en el Parque de los Príncipes somos más fuertes, somos una máquina de guerra. Es lo que pienso cuando veo a mis jugadores presionar. El apoyo del público nos permite tener un ambiente muy especial”, advirtió el DT.

Por su parte, Barcelona tuvo un inicio de temporada arrollador y no solo ganó en las primeras dos fechas en la Champions League, sino que mantiene puntaje ideal en LaLiga de España, con 27 puntos luego de nueve fechas disputadas.

A esa misma hora se llevarán a cabo otros seis encuentros que tendrán protagonismo de jugadores argentinos. El Liverpool de Alexis Mac Allister se enfrentará al Villarreal de Juan Foyth. Además, el Manchester City de Enzo Fernández será local ante el AEK de Atenas, mientras que la Roma de Paulo Dybala y Matías Soule chocará con el Slovan Bratislava.

En tanto, Atlético Madrid, con Julián Álvarez desde el comienzo y con la baja de Cuti Romero por lesión, visitará al Stuttgart de Alemania. La fecha se completa con: Fenerbahce vs. Slavia Praga, Sabah vs. Borussia Dortmund, Porto vs. PSV y Napoli vs. Bodo Glimt.

El cronograma y horarios de la tercera fecha de la Champions League

Martes 20/10:

13.45 Fenerbahce – Slavia Praga (ESPN2)

13:45 Sabah – Borussia Dortmund (FOX)

16.00 PSG – Barcelona (ESPN)

16.00 Manchester City – AEK Atenas (FOX)

16.00 Liverpool – Villarreal (ESPN2)

16.00 Porto – PSV (Disney)

16.00 Stuttgart – Atlético Madrid (FOX2)

16.00 Napoli – Bodo Glimt (ESPN4)

16.00 Roma – Slovan Bratislava (ESPN3)