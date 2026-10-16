Copa Libertadores: Estudiantes empató con Flamengo y buscará la clasificación a la final en el Maracaná

Estudiantes de La Plata empató 0 a 0 con Flamengo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

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El equipo argentino tuvo las situaciones más claras frente a un rival de enorme presupuesto, pero no consiguió romper el cero y deberá definir la serie en el mítico Maracaná.

El conjunto dirigido por el Pincha mostró orden y buscó aprovechar sus oportunidades, aunque le faltó precisión en los metros finales. Del otro lado, Flamengo tuvo una noche opaca en ataque y terminó el encuentro sin remates al arco defendido por Fernando Muslera.

La primera llegada clara fue para el local a los dos minutos del primer tiempo. Baltasar Rodríguez probó desde afuera del área con un remate rasante que el arquero Agustín Rossi controló en dos tiempos.

Estudiantes volvió a acercarse a los 27 minutos, cuando Guido Carrillo conectó de cabeza un centro al segundo palo, aunque no logró direccionar el frentazo. Cinco minutos después llegó la ocasión más peligrosa de la etapa inicial: Tiago Palacios capturó un rebote dentro del área y sacó un remate que Leo Pereira despejó sobre la línea, cuando el gol parecía inminente.

En el complemento, el equipo platense mantuvo la iniciativa y volvió a generar peligro. A los seis minutos, Eros Mancuso se desmarcó y sacó un derechazo cruzado que se fue desviado. Poco después, Santiago Núñez tuvo otra oportunidad de cabeza tras un córner, pero no consiguió acertarle al arco.

El propio Núñez volvió a inquietar a los 34 minutos de la segunda parte, cuando aprovechó un rebote en el área y definió de primera. Sin embargo, un defensor de Flamengo bloqueó el remate y evitó la caída de su arco.

En el tramo final, Joaquín Correa habilitó a Edwuin Cetré con un pase que dejó al colombiano en carrera por la izquierda. El delantero intentó enganchar y definir, pero la jugada no terminó de la mejor manera y el marcador permaneció sin goles.

Con el empate, la serie quedó abierta y se resolverá en Brasil. La revancha se jugará el jueves 22 de octubre, a las 21.30, en el estadio Maracaná, donde Estudiantes buscará conseguir el resultado que le permita meterse en la final de la Copa Libertadores.