Copa País: Catamarca podría ser el próximo rival de Albardón-Angaco

Los catamarqueños vencieron a Jujuy y son semifinalistas. El Consejo Federal decide el sistema de definición de la edicion 2026.

Semifinalista. La Liga de Catamarca se metió entre los cuatro mejores de la Copa País y podria ser el rival de Albardón-Angaco. Ahora define el Consejo Federal.

El seleccionado de la Capital de la Liga Catamarqueña de Fútbol se podría convertir en el próximo rival de la Liga Albardón-Angaco tras completarse la serie de Cuartos de Final ante la Liga Jujeña. Los catamarqueños vencieron como locales y se metieron en las Semifinales de la Copa País donde se cruzarían con el seleccionado albardonero.

En un principio, la Liga de San Jorge, de Santa Fe, era el rival de los catamarqueños pero todo cambió en el cuadro de semifinales de esta edición. Y es que la Liga de Bahía Blanca, el restante clasificado, también esperaba rival luego del final en Catamarca. Los cruces inicialmente programados serían Albardón-Angaco contra Catamarca y Bahía Blanca contra San Jorge aunque el Consejo Federal será el que termine de confirmarlo y además, también podría programar una serie semifinal en una sola sede con los cuatro seleccionados para jugar semifinales un martes y jugar la finalísima un día viernes.

El seleccionado de la Liga Albardón-Angaco no paró con sus entrenamientos después de la clasificación ante Tupungato. La dirigencia se abocó además a generar recursos para poder afrontar el viaje de las semifinales con varias actividades en la propia sede de la Liga.

La Liga de Catamarca terminó de abrochar su clasificación venciendo como local por 2-1 a Jujuy, en un final con varias expulsiones. La serie llegaba abierta luego del empate sin goles registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Coronel Emilio Fabbrizzi, perteneciente al club Altos Hornos Zapla, en territorio jujeño.

El representativo de la Liga Catamarqueña alcanzó esta fase luego de consagrarse campeón provincial y quedarse con la Región Centro, instancia a la que accedió tras la baja de la Liga de Río Cuarto. Por su parte, la Liga Jujeña obtuvo su lugar como vencedora de la Región Norte, donde logró superar al seleccionado de Tucumán para meterse en la definición interregional.