Copa Sudamericana: Boca gana en el Maracaná ante Vasco da Gama 1-0 y empata la serie

Arruabarrena definió el equipo del Xeneize que buscará revertir la serie de semifinales en el Maracaná. Paredes está a disposición, pero comenzará en el banco de suplentes.

Boca va por la remontada en Brasil. Sin margen de error tras la derrota por la mínima en La Bombonera, el Xeneize se juega todo en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama este martes, desde las 21.30, en el Maracaná. Pese a que Leandro Paredes está a disposición, Rodolfo Arruabarrena lo dejaría en el banco.

La principal incógnita tenía que ver justamente con la presencia del capitán, que irá al banco de suplentes. Recuperado en tiempo récord del desgarro grado 2 en el isquiotibial, el volante central superó las exigencias y está disponible para la batalla en el mítico estadio carioca. El Vasco optó por guardarlo para unos minutos en el segundo tiempo, considerando que llega con apenas 11 días de recuperación.

¿Quién será el titular entonces? Rodrigo Battaglia, de gran regreso tras casi un año sin actividad por su operación en el tendón de Aquiles. El ex Atlético Mineiro se mantendrá en el once que viene de jugar el último viernes contra Talleres para darle equilibrio y orden al equipo.

“Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…”, sostuvo Arruabarrena, sin dar indicios.

El segundo interrogante pasaba por el tercer componente de ataque en Boca, es decir, quién iba a acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel en el tridente frente a Vasco da Gama. Ángel Romero dejará su lugar y la pelea por esa vacante se daba entre dos lesionados que vuelven: Sebastián Villa y Alan Velasco. Finalmente será el colombiano quien vaya de arranque.