Domingo de clásicos: Boca visita a Independiente y River recibe a Racing.

Este domingo 25 de octubre se juegan dos clásicos del Torneo Clausura 2026: Boca visita a Independiente a las 17 y River recibe a Racing a las 19:15, con TV y árbitros confirmados.

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 tiene un domingo de clásicos en el fútbol argentino. Este 25 de octubre se enfrentan Independiente y Boca en Avellaneda y River y Racing en el Monumental, en la recta final de la fase regular, con los equipos buscando asegurarse un lugar en los playoffs.

Independiente vs. Boca El primer partido del día se juega a las 17:00 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, por la Zona A. El árbitro será Nazareno Arasa, con Adrián Franklin en el VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llega con la confianza de haber vencido por 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que lo clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Además, suma 24 puntos en su zona. Independiente, que conduce Jadson Viera, viene de empatar 1-1 con Racing en el clásico de Avellaneda y tiene 19 puntos, por lo que necesita ganar para no perder terreno.

River vs. Racing El segundo clásico comienza a las 19:15 en el Monumental, en Núñez, por la Zona B. El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, acompañado por Felipe Viola en el VAR, y el partido se verá por TNT Sports Premium.

River, que tiene a Leonardo Ponzio como entrenador interino, viene de ganar por 3-0 a Belgrano en Córdoba y busca subir posiciones y acercarse a los puestos de clasificación. Racing llega tras el 1-1 con Independiente y necesita sumar para mantener sus chances de avanzar. Según se destaca en la nota original, este clásico puede tener incidencia en la definición de la zona.