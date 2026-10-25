Domingo de clásicos: Boca visita a Independiente y River recibe a Racing.

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 tiene un domingo de clásicos en el fútbol argentino. Este 25 de octubre se enfrentan Independiente y Boca en Avellaneda y River y Racing en el Monumental, en la recta final de la fase regular, con los equipos buscando asegurarse un lugar en los playoffs.
Independiente vs. Boca
El primer partido del día se juega a las 17:00 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, por la Zona A. El árbitro será Nazareno Arasa, con Adrián Franklin en el VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llega con la confianza de haber vencido por 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que lo clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Además, suma 24 puntos en su zona. Independiente, que conduce Jadson Viera, viene de empatar 1-1 con Racing en el clásico de Avellaneda y tiene 19 puntos, por lo que necesita ganar para no perder terreno.
River vs. Racing
El segundo clásico comienza a las 19:15 en el Monumental, en Núñez, por la Zona B. El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, acompañado por Felipe Viola en el VAR, y el partido se verá por TNT Sports Premium.
River, que tiene a Leonardo Ponzio como entrenador interino, viene de ganar por 3-0 a Belgrano en Córdoba y busca subir posiciones y acercarse a los puestos de clasificación. Racing llega tras el 1-1 con Independiente y necesita sumar para mantener sus chances de avanzar. Según se destaca en la nota original, este clásico puede tener incidencia en la definición de la zona.
Qué se juega en la fecha 14
Ambos encuentros se disputan en la parte final de la fase regular, con la lucha por la clasificación como eje. Para Boca, el partido es una prueba de que puede sostener su buen momento, mientras que para Independiente, River y Racing el resultado puede marcar su futuro en el torneo.