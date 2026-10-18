    • 18 de octubre de 2026 - 08:49

    El comunicado del Chelsea luego de que operaran a Dibu Martínez por una fractura de mandíbula

    El arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez sufrió un fuerte choque con Branthwaite durante el partido ante Everton por la Premier League.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Chelsea confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez fue operado con éxito de una fractura de mandíbula, luego del fuerte golpe que sufrió durante el partido ante Everton por la séptima fecha de la Premier League lo confirmó a través de un comunicado oficial.

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    Además informaron que el arquero argentino debió pasar por el quirófano después de que los estudios médicos confirmaran la gravedad de la lesión.

    “Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía”, detalló la institución inglesa.

    Además, Chelsea le dedicó un mensaje al futbolista y aseguró que lo acompañará durante su recuperación. “Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento”, expresó.

    Cómo fue el golpe que sufrió Dibu Martínez

    La lesión se produjo a los 20 minutos del segundo tiempo del encuentro entre Everton y Chelsea, cuando el equipo local ejecutó un tiro libre y envió un centro al área. Martínez salió para despejar la pelota con los puños, pero terminó chocando de frente con el defensor Jarrad Branthwaite.

    El arquero quedó tendido sobre el césped durante varios minutos y recibió asistencia médica. Los profesionales lo inmovilizaron, le colocaron una máscara de oxígeno y finalmente lo retiraron en camilla. Pese a la preocupación que generó la escena, se encontraba consciente y levantó el pulgar mientras abandonaba el campo de juego.

    Ante la situación, Xabi Alonso debió reemplazarlo por el belga Mike Penders, quien completó el partido sin recibir goles. Chelsea se impuso por 2-0: ganaba 1-0 cuando se produjo el choque y Pedro Neto selló el resultado a los 90 minutos.

    Con esa victoria, el conjunto londinense sumó su cuarto triunfo de la temporada y quedó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Premier League.

    La esposa del Dibu Martínez llevó tranquilidad sobre su salud tras la operación: “No es nada grave”

    En medio de la preocupación por su estado de salud, su esposa, Mandinha Martínez, compartió un mensaje en sus redes sociales.

    “Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, escribió en una historia de Instagram con fondo negro, letras blancas y un corazón.

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