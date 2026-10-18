El sanjuanino Oscar Contrera hizo podio en el mundial: logró el bronce en la maratón de los World Skate Games

A los 66 años, el patinador de la Federación Sanjuanina de Patín completó los 42 km en la costanera de Asunción, le dio a Argentina una medalla en la categoría Master y cerró con un logro el mundial de patín carrera.

El sanjuanino Oscar Contrera cumplió con los 42 kilómetros de la maratón de los World Skate Games 2026, disputada en Asunción, Paraguay, que marcó el cierre del mundial de patín carrera. A los 66 años, compitió en la categoría Máster y se quedó con la medalla de bronce tras recorrer un circuito emplazado en la costanera de la capital paraguaya.

La competencia comenzó a las 9.30 con las categorías Mayores Varones y Damas, y unos minutos después fue el turno de los Máster. Todos completaron la distancia, y Contrera, representante de la Federación Sanjuanina de Patín, logró subirse al podio. Así, le dio una medalla a Argentina y dejó a San Juan entre los mejores corredores del mundo.

En su categoría, el ganador fue el italiano Sergio Landi, la medalla de plata quedó para el costarricense Marco Tulio Bonilla, y el sanjuanino completó el podio con el bronce.

Oscar Contrera, bronce en los World Skate Games 2026. La medalla tiene sabor a revancha. Contrera participa de mundiales desde 1986, cuando compitió en Australia, y cuenta con varias medallas en su historial. Pero en Máster, su camino comenzó en 2007 en Italia, y desde entonces su rendimiento fue en ascenso: en 2019 ganó el bronce en Barcelona y en 2022, en Argentina, se quedó con el oro. En 2024, una caída pocos días antes de viajar a Italia le pasó factura física y le afectó el rendimiento en los 42 km, por lo que en esa oportunidad solo agradeció haber podido terminar la carrera. Ahora con el bronce obtenido en Asunción, vuelve a los podios internacionales una vez más.