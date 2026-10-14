Fin de una era: el Pibe Valderrama se rapó por completo y sorprendió al mundo del fútbol

Carlos “el Pibe” Valderrama hizo algo que parecía impensado para varias generaciones de fanáticos del fútbol: se rapó por completo. A los 65 años, el exmediocampista colombiano se despidió de la inconfundible cabellera rubia y enrulada que se convirtió casi en una marca registrada durante su carrera y mostró todo el proceso a través de un video publicado en sus redes sociales.

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La transformación tuvo además un componente familiar. Elvira Redondo, esposa del exfutbolista, fue la encargada de tomar la máquina y cortarle el pelo mientras ambos bromeaban frente a cámara. Antes de comenzar, Valderrama anticipó el momento con un “Mi gente, hoy es el día”, aunque cuando le preguntaron si estaba preparado respondió entre risas: “Más o menos”.

Carlos Valderrama mostró en sus redes sociales el momento en que su esposa Elvira Redondo le rapó por completo su histórica melena.

El video muestra paso a paso cómo desaparecen los rulos que durante décadas hicieron inmediatamente reconocible al colombiano. Al terminar el corte, Redondo lo presentó en tono de humor como “el Calvo Valderrama” , mientras el exjugador observó el resultado y reaccionó satisfecho con una frase fiel a su estilo: “No joda, se ve bacano”.

La imagen resultó tan inesperada que inicialmente varios seguidores llegaron a preguntarse si el video había sido creado mediante inteligencia artificial. Sin embargo, el periodista Fabio Poveda se comunicó con Elvira Redondo, quien confirmó que el cambio era real y explicó que Valderrama simplemente quería renovar su apariencia , descartando que se tratara de una apuesta.

Entre las reacciones apareció la de René Higuita, compañero del Pibe durante una de las etapas más recordadas de la Selección Colombia. El histórico arquero celebró el nuevo aspecto y escribió en la publicación: “Pibe, el que es lindo es lindo. ¡Quedó muy bien!”.

Una melena que se convirtió en parte de la historia del fútbol

El impacto del cambio se explica porque el cabello de Valderrama trascendió ampliamente una cuestión estética. Sus rulos rubios acompañaron al número 10 durante buena parte de su carrera profesional y se transformaron en uno de los looks más reconocibles del fútbol internacional durante las décadas del 80 y 90.

Con Colombia disputó tres Mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, siempre como una de las principales figuras de una generación histórica. Además, participó en cinco ediciones de la Copa América, fue elegido dos veces como mejor futbolista de América y en 2004 integró el FIFA 100 elaborado por Pelé.

El "Pibe" Valderrama jugando con su icónica melena.

Su imagen tuvo incluso impacto durante su paso por Estados Unidos. Cuando jugaba para Tampa Bay Mutiny, en la MLS, los aficionados y algunos de sus compañeros llegaron a utilizar pelucas rubias para homenajearlo en una jornada conocida como “Valderrama Day”.

Después de décadas conservando prácticamente el mismo estilo, Valderrama decidió cambiarlo por completo. El video publicado este 13 de octubre se multiplicó rápidamente en redes sociales y abrió una nueva etapa para una imagen que parecía inseparable del histórico número 10 colombiano.