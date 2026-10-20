Finalmente llegó el castigo: FIFA sancionó al DT de Egipto y a dos integrantes del plantel por el escándalo ante Argentina

La polémica que dejó el cruce entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 tuvo duras consecuencias más de tres meses después . La FIFA sancionó a tres integrantes del seleccionado africano por los gestos y las fuertes acusaciones contra el arbitraje realizadas durante y después de la derrota 3-2 ante la Albiceleste , que terminó con la eliminación egipcia del torneo.

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El entrenador Hossam Hassan fue suspendido por tres partidos , la misma pena que recibió su hermano Ibrahim Hassan , director de la selección. La sanción más dura recayó sobre el delantero Mostafa Ziko, quien deberá cumplir cinco fechas de suspensión por sus declaraciones contra el arbitraje después del encuentro. La Federación Egipcia confirmó oficialmente las tres medidas disciplinarias.

Uno de los episodios que generó mayor repercusión se produjo durante el encuentro, cuando Egipto reclamaba por un gol anulado a Ziko. En medio de las protestas, Hossam Hassan cruzó ambos brazos y mostró el gesto frente a las cámaras de televisión , una situación que posteriormente quedó bajo análisis de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

La tensión continuó después del partido. El técnico egipcio cuestionó al árbitro francés François Letexier y sostuvo que su seleccionado había merecido avanzar. Entre sus declaraciones más fuertes afirmó que “Argentina presionó al árbitro antes porque era francés” , mientras Egipto también reclamó por el tanto anulado y por una posible infracción dentro del área en una jugada previa al gol decisivo argentino.

El encuentro había terminado 3-2 para Argentina después de que la Selección remontara una desventaja de dos goles , resultado que le permitió continuar en el Mundial y que desató fuertes cuestionamientos desde el conjunto africano.

Ziko recibió el castigo más fuerte

Las declaraciones de Mostafa Ziko fueron todavía más duras. Después de la eliminación, el delantero acusó directamente al árbitro de haber perjudicado a Egipto y llegó a sostener que no quería que su equipo ganara. También cuestionó la transparencia del encuentro, expresiones que terminaron derivando en una suspensión de cinco partidos, dos más que las impuestas a Hossam e Ibrahim Hassan.

El caso ya había abierto semanas atrás un procedimiento disciplinario de FIFA. La Federación Egipcia presentó entonces sus argumentos y documentación para defender al entrenador, al director de la selección y al futbolista, aunque finalmente el organismo internacional avanzó con los castigos.

Egipto analiza apelar las sanciones

La Federación Egipcia informó que ya solicitó a FIFA los fundamentos detallados de las resoluciones disciplinarias. El objetivo es estudiar cada decisión y determinar si existe margen reglamentario para presentar una apelación contra las suspensiones.

Por ahora, las penas establecen tres partidos para Hossam Hassan, tres para Ibrahim Hassan y cinco para Mostafa Ziko, cerrando con sanciones concretas uno de los capítulos más calientes que dejó el duelo entre Argentina y Egipto en el Mundial.