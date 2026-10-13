    • 13 de octubre de 2026 - 21:32

    Golpe bajo para Boca: pierde ante Vasco da Gama por 1 a 0 en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana

    Desde las 21:30 en La Bombonera, el Xeneize juega el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors afronta esta noche el compromiso más trascendental en lo que va de la temporada. Desde las 21:30 en un marco colmado en La Bombonera, el conjunto de la Ribera recibe a Vasco da Gama por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en una serie que promete máxima paridad y tensión.

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    La gran novedad de la jornada pasa por la ausencia obligada de su figura y capitán, Leandro Paredes, quien no estará presente por lesión. Ante esta baja sensible, el director técnico Rodolfo Arruabarrena rearmó el mediocampo y dispuso además un sorpresivo cambio táctico en la delantera.

    Mapeo táctico y la apuesta por Enner Valencia

    Para suplir el liderazgo y el juego de Paredes, el "Vasquito" dispondrá el ingreso del chileno Williams Alarcón en la zona media, acompañando el doble pivote de combate y distribución conformado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. En la elaboración, el chileno Carlos Palacios oficiará de enganche, con el joven Leonel Flores desequilibrando por los extremos.

    Sin embargo, el impacto en la alineación está en el centro del ataque. Pese al gran momento de Miguel Merentiel autor del gol del agónico empate 2-2 ante Instituto en Córdoba, el entrenador optó por la titularidad del ecuatoriano Enner Valencia. La decisión responde a la búsqueda de mayor presencia y juego aéreo ante la sólida zaga central del conjunto brasileño.

    Formaciones confirmadas para el cruce copero

    Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

    Rival: Vasco da Gama.

    Hora: 21:30.

    Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

    Torneo: Copa Sudamericana (Semifinal - Ida).

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