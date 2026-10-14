    • 14 de octubre de 2026 - 14:29

    Ironman San Juan: dos desafíos internacionales preparan el cierre de un año histórico para la provincia

    El 51.50, que se disputará el 30 de octubre, ya alcanza una ocupación del 95%, con alrededor de 1.000 atletas, mientras que el Full del 1 de noviembre reúne unos 650 inscriptos.

    Preparativos. San Juan se apresta a vivir un fin de mes histórico con los dos Ironman en Punta Negra.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cuenta regresiva entra en su etapa final y San Juan volverá a convertirse en escenario de una de las competencias de triatlón más reconocidas del mundo. Durante el último fin de semana de octubre y el primero de noviembre, atletas provenientes de distintos países llegarán a la provincia para participar de las dos fechas que completarán el calendario IRONMAN 2026: el 51.50 San Juan y el IRONMAN Full.

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    El primer desafío será el viernes 30 de octubre, con el 51.50, una competencia que ya registra aproximadamente 1.000 inscriptos y alcanza el 95% de ocupación. Los participantes afrontarán 1,5 kilómetros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, en un recorrido que volverá a mostrar los paisajes sanjuaninos ante atletas y acompañantes de todo el mundo.

    La gran novedad llegará el domingo 1 de noviembre, cuando San Juan sea sede por primera vez de un IRONMAN Full, la máxima distancia de la franquicia. La prueba cuenta actualmente con alrededor de 650 atletas inscriptos, que deberán completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie.

    POLIDEPORTIVO

    La participación internacional vuelve a transformar estas competencias en mucho más que un desafío deportivo. La llegada de atletas y acompañantes genera movimiento turístico, estadías y consumo en distintos sectores de la provincia, mientras San Juan continúa posicionándose como una sede capaz de recibir grandes eventos deportivos internacionales. La experiencia del IRONMAN 70.3 disputado en marzo ya había mostrado ese impacto, con atletas provenientes de numerosos países y una alta intención de regresar a la provincia.

    Además, el Gobierno de San Juan y la organización de IRONMAN impulsaron este año un precio promocional exclusivo para triatletas residentes en la provincia, con el objetivo de favorecer la participación local en ambas distancias. El beneficio contempló descuentos diferenciados para el 51.50 y el Full, dentro de una política que busca que los sanjuaninos también puedan ser protagonistas de un evento de alcance mundial.

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