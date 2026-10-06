Lionel Messi vive una noche mágica en su despedida de la Selección Argentina

La última arenga de Messi: qué les dijo a sus compañeros antes de su despedida

La Selección Argentina enfrenta a Benín desde las 20 en el Estadio Monumental , en el último amistoso de la Fecha FIFA. El encuentro tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi , quien disputará su último partido con la Albiceleste después de 21 años de trayectoria internacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con dos triunfos contundentes en esta ventana de amistosos. Primero, goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba , con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López. Luego, el sábado, aplastó 7-0 a Burkina Faso , con goles de Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Sin embargo, todos los focos estarán puestos en Lionel Messi , quien tendrá su despedida frente al público argentino. El capitán lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial para la ocasión y, una vez terminado el encuentro, recibirá una plaqueta de la AFA y será homenajeado con un video. Además, no se descarta que tome el micrófono para dirigir unas palabras a los hinchas.

El anuncio de su retiro de la Selección había llegado el 31 de agosto , cuando Messi publicó en Instagram una carta escrita a mano en la que confirmó que había decidido no continuar con la Albiceleste. Según explicó entonces, la determinación había sido tomada el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026.

Sin embargo, con el paso de las semanas, el astro argentino decidió viajar especialmente para disputar un último partido con la Selección, justamente ante Benín. Para esta despedida también estarán presentes Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no habían sido convocados junto al resto del plantel y tampoco anunciaron su retiro internacional.

Cómo llega Benín

Benín llega al encuentro frente a Argentina después de disputar sus primeros partidos de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. En el Grupo F consiguió un empate y una victoria.

En su debut igualó 1-1 ante Burkina Faso, mientras que posteriormente derrotó 2-1 a Mauritania como local, con un doblete de Rodolfo Aloko.

Así, el partido en el Monumental marcará el cierre de la ventana de amistosos para Argentina, pero también una noche histórica por la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección, ante los hinchas argentinos.

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