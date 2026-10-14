Lisandro Martínez pidió perdón tras el escándalo por sus críticas a la dirigencia del United: "Hablé desde la frustración"

Lisandro Martínez publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar las declaraciones que realizó tras la derrota del Manchester United frente al Atlético de Madrid por la Champions League, en las que había apuntado directamente contra la cúpula directiva del club inglés. El defensor argentino reconoció que sus palabras surgieron en un momento de ofuscación y buscó bajar la tensión generada por sus dichos, que provocaron un fuerte revuelo y dispararon las versiones de una posible sanción por parte de la institución.

La derrota ante el conjunto español, disputada el martes en el estadio Metropolitano, derivó en una explosión de bronca por parte del central en la zona mixta, donde habló. Este miércoles, a través de una historia de Instagram, Martínez decidió matizar el contenido de sus críticas sin desdecirse por completo de su reclamo.

“Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento”, comenzó el comunicado difundido por el propio jugador. “Después del partido, hablé desde el enfado y la frustración por no conseguir el resultado que todos queríamos”, agregó, en referencia al malestar que le generó la caída frente al Atlético de Madrid.

La derrota del United ante el equipo colchonero fue la primera en la competición internacional luego de dos fechas. En la Premier League se ubica en el 13º puesto con una victoria, tres empates y dos derrotas.

El zaguero remarcó que sus palabras no respondieron a un ataque gratuito, sino a la exigencia que, según explicó, forma parte de su manera de vivir el deporte. “Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar”, sostuvo. “Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando se representa a un club con la historia y la estatura del Manchester United”, completó.

El comunicado de Lisandro Martínez

Martínez insistió en la necesidad de que la institución recupere el nivel competitivo que supo tener en otras épocas. “Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los máximos honores”, explicó, y añadió que esos “altos estándares son parte de cómo veo el fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta”.

El defensor amplió el concepto al referirse a la ambición colectiva que, a su entender, debe guiar el proyecto deportivo del club. “Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club”, indicó. “Seguir creciendo, hacernos más fuertes y tener todo lo necesario para competir al más alto nivel. Estos son estándares que todos debemos exigirnos, empezando por mí”, continuó en su mensaje.

El comunicado también incluyó un tramo de autocrítica en el que Martínez asumió parte de la responsabilidad por el presente irregular del equipo. “Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos cumplir, y me pongo al frente de esa responsabilidad”, afirmó. “Debemos exigirnos aún más y trabajar juntos para llevar al Manchester United de vuelta a la cima”, sumó en la misma línea.

El defensor cerró su descargo con un mensaje de respaldo hacia el plantel, el cuerpo técnico y la estructura del club, en un intento por despejar cualquier lectura de ruptura interna. “Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a salir adelante”, expresó.

“Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso”, añadió, antes de concluir con una definición personal sobre su rol dentro de la institución: “Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día, ganar, competir al más alto nivel y dar todo lo que tengo por este escudo”.