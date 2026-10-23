Preocupación en Bayern: Kompany se desplomó tras un entrenamiento y fue hospitalizado

La preocupación se instaló este viernes en el Bayern Múnich luego de que su entrenador, Vincent Kompany , se desplomara en el predio de entrenamiento de Säbener Straße y debiera ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad. El episodio ocurrió después de la práctica del plantel profesional y generó un importante operativo médico.

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Según informó el diario alemán Bild, el técnico de 40 años se encontraba observando posteriormente una sesión del equipo Sub 23 cuando sufrió la descompensación. Una ambulancia llegó rápidamente al lugar y también fue solicitado un helicóptero de rescate, aunque finalmente Kompany fue trasladado por tierra a un centro asistencial de Múnich.

Las primeras informaciones difundidas por Sky Sport Alemania , citadas por TyC Sports, señalaron que el entrenador se encontraba estable luego de ser hospitalizado. Sin embargo, hasta el momento no trascendió un diagnóstico definitivo ni se informó oficialmente qué provocó el desvanecimiento.

Reuters también confirmó el traslado a partir de distintos reportes de medios alemanes y señaló que el Bayern todavía no había difundido un comunicado médico oficial sobre la gravedad del episodio o las causas.

El cuadro se produjo después de varios días complicados para Kompany. El propio Bayern había informado esta semana que el belga estaba afectado por una infección viral y que había debido guardar reposo, al punto de ausentarse del entrenamiento previo al partido de Champions League ante Arsenal.

La enfermedad ya había condicionado su actividad anteriormente. Pese a encontrarse debilitado, Kompany estuvo presente en la goleada 6-1 frente al RB Leipzig, aunque luego debió descansar y tampoco participó de algunas conferencias de prensa y entrenamientos. Su asistente Aaron Danks había asumido varias de esas tareas mientras el técnico se recuperaba.

El miércoles, Kompany había regresado al banco para dirigir el empate 2-2 ante Arsenal por la Champions League, pero apenas dos días después volvió a sufrir un problema de salud que encendió las alarmas dentro del club.

Bayern espera novedades sobre su entrenador

El episodio ocurre además en plena preparación para el próximo compromiso del Bayern, que debe visitar este domingo al Freiburg por la Bundesliga. La presencia de Kompany quedó ahora supeditada a su evolución y a los estudios médicos que se le realicen.

Por el momento, el dato más tranquilizador es que los primeros reportes lo ubican estable. El club alemán todavía no precisó cuánto tiempo permanecerá internado ni si podrá retomar sus funciones en los próximos días.