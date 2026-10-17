Preocupación por el Dibu Martínez: chocó su cabeza con un rival, salió en camilla y fue trasladado al hospital

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la séptima fecha de la Premier League, luego de sufrir un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite .

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El campeón del mundo en Qatar 2022 quedó tendido en el césped, recibió asistencia médica y fue retirado en camilla , mientras crecía la preocupación por su estado de salud.

La jugada ocurrió a los 65 minutos del partido, cuando Chelsea ganaba 1-0. Tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall, Martínez salió a despejar la pelota y chocó su cabeza contra la del defensor de Everton. El guardameta quedó tendido y el personal médico ingresó rápidamente para atenderlo.

Los profesionales lo inmovilizaron y le suministraron oxígeno antes de retirarlo del campo de juego , aproximadamente ocho minutos después del impacto. Mientras era trasladado en camilla, el arquero levantó uno de sus brazos para transmitir tranquilidad, aunque todavía no había información oficial sobre la gravedad de la lesión.

Según informó la cadena TNT Sports en Inglaterra, Martínez fue trasladado a un hospital para someterse a estudios complementarios. Hasta el momento del informe, Chelsea no había difundido un parte médico oficial con detalles sobre su evolución.

Cómo fue el choque que encendió las alarmas

La lesión se produjo en un momento en el que el arquero argentino estaba siendo importante para sostener la ventaja de su equipo. Antes del impacto, Martínez había protagonizado varias intervenciones destacadas para evitar que Everton llegara al empate.

A los 26 minutos, controló un cabezazo de Thierno Barry que llevaba peligro. Tres minutos después, respondió con una gran reacción ante un remate de Jack Grealish que buscaba superar su posición y logró desviar la pelota por encima del travesaño.

A los 37 minutos, volvió a intervenir ante una definición de Barry dentro del área. El argentino se arrojó hacia abajo y controló el disparo, sin conceder un rebote que pudiera aprovechar otro atacante.

Tras el choque, el cuerpo técnico realizó la modificación y el belga Mike Penders, de 21 años, ingresó en lugar de Martínez para disputar los minutos restantes. El arquero hizo así su debut en la Premier League.

Chelsea ganó y Pedro Neto le dedicó el triunfo

El encuentro terminó con una victoria por 2-0 para Chelsea. Después de la salida de Martínez, el conjunto londinense consiguió ampliar la diferencia a los 90 minutos, cuando Pedro Neto aprovechó una serie de rebotes dentro del área y convirtió el segundo gol.

Tras el partido, el futbolista portugués se refirió a la situación del arquero argentino y le dedicó unas palabras de apoyo. “Es una pena lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él”, expresó en diálogo con TNT Sports.

Con este resultado, Chelsea llegó a los 13 puntos y se ubicó en los primeros puestos de la tabla, mientras que Everton quedó con 10 unidades. Valentín Barco estuvo entre los suplentes del conjunto visitante, pero no ingresó.

La preocupación de la Selección argentina

La evolución de Dibu Martínez también genera atención en la Selección argentina, de cara a los próximos compromisos internacionales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto enfrentar a Uruguay el 13 de noviembre, en Buenos Aires, y a Costa Rica el 17, en Córdoba.

Por ahora, la gravedad de la lesión no fue confirmada oficialmente y habrá que esperar los resultados de los estudios médicos para conocer los plazos de recuperación del arquero. Su estado será seguido de cerca tanto por Chelsea como por el cuerpo técnico de la Albiceleste.