Racing e Independiente se enfrentarán en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Tanto la Academia como el Rojo arribarán al encuentro por la fecha 13 del Torneo Clausura con la obligación de ganar para revertir su adverso presente. Transmitirán desde las 14:45 ESPN Premium y TNT Sports

El plato fuerte del fin de semana futbolero se sirve este domingo en el Cilindro de Avellaneda. Con el orgullo, la historia y la necesidad latente de sumar unidades vitales, Racing e Independiente se verán las caras desde las 14:45 en una nueva edición del clásico de la ciudad, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

La Academia, obligada a levantar cabeza El presente de Racing en el certamen no admite margen de error. El conjunto local llega a este duelo trascendental golpeado tras sufrir una dura caída como local ante Belgrano en la jornada pasada. Con la soga al cuello respecto a la tabla de posiciones, los dirigidos por la Academia saben que necesitan imperiosamente quedarse con los tres puntos ante su gente para no complicar sus chances matemáticas de meterse en los ansiados playoffs.

El Rojo, en busca de consolidación Del otro lado de la vereda, Independiente se presenta en el estadio Presidente Perón con la tranquilidad relativa de estar pisando zona de clasificación. El Rojo viene de rescatar un empate frente a Talleres que lo mantiene expectante y metido entre los ocho mejores de su zona. Sin embargo, el equipo de Avellaneda sabe que un triunfo en rodeo ajeno no solo le daría un envión anímico incalculable frente al eterno rival, sino que le permitiría afianzarse definitivamente en la pelea de arriba.

Detalles del clásico El choque promete emociones de alto voltaje desde el pitazo inicial, respaldado por una terna arbitral de jerarquía: Facundo Tello será el juez principal encargado de impartir justicia en el verde césped, mientras que Germán Delfino estará apostado al frente del VAR para revisar cada jugada polémica.

Para los hinchas que no se tomen el trabajo de ir hasta el Cilindro, la transmisión en directo estará disponible a través de las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium. Las cartas están sobre la mesa; Avellaneda contiene la respiración a la espera de un nuevo capítulo de una rivalidad histórica.