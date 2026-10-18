    • 18 de octubre de 2026 - 13:56

    Racing e Independiente se enfrentarán en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

    Tanto la Academia como el Rojo arribarán al encuentro por la fecha 13 del Torneo Clausura con la obligación de ganar para revertir su adverso presente. Transmitirán desde las 14:45 ESPN Premium y TNT Sports

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El plato fuerte del fin de semana futbolero se sirve este domingo en el Cilindro de Avellaneda. Con el orgullo, la historia y la necesidad latente de sumar unidades vitales, Racing e Independiente se verán las caras desde las 14:45 en una nueva edición del clásico de la ciudad, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

    Leé además

    Marcos Rojo.

    Marcos Rojo dejó Racing y regresó a Estudiantes para jugar la Copa Libertadores
    erling haaland publico una foto tomando mate y les mando un mensaje a tres jugadores de la seleccion argentina

    Erling Haaland publicó una foto tomando mate y les mandó un mensaje a tres jugadores de la Selección argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Academia, obligada a levantar cabeza

    El presente de Racing en el certamen no admite margen de error. El conjunto local llega a este duelo trascendental golpeado tras sufrir una dura caída como local ante Belgrano en la jornada pasada. Con la soga al cuello respecto a la tabla de posiciones, los dirigidos por la Academia saben que necesitan imperiosamente quedarse con los tres puntos ante su gente para no complicar sus chances matemáticas de meterse en los ansiados playoffs.

    El Rojo, en busca de consolidación

    Del otro lado de la vereda, Independiente se presenta en el estadio Presidente Perón con la tranquilidad relativa de estar pisando zona de clasificación. El Rojo viene de rescatar un empate frente a Talleres que lo mantiene expectante y metido entre los ocho mejores de su zona. Sin embargo, el equipo de Avellaneda sabe que un triunfo en rodeo ajeno no solo le daría un envión anímico incalculable frente al eterno rival, sino que le permitiría afianzarse definitivamente en la pelea de arriba.

    Detalles del clásico

    El choque promete emociones de alto voltaje desde el pitazo inicial, respaldado por una terna arbitral de jerarquía: Facundo Tello será el juez principal encargado de impartir justicia en el verde césped, mientras que Germán Delfino estará apostado al frente del VAR para revisar cada jugada polémica.

    Para los hinchas que no se tomen el trabajo de ir hasta el Cilindro, la transmisión en directo estará disponible a través de las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium. Las cartas están sobre la mesa; Avellaneda contiene la respiración a la espera de un nuevo capítulo de una rivalidad histórica.

    Formaciones confirmadas

    Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

    Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Váldez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas o Facundo Zábala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Luciano Cabral o Matías Abaldo o Josías Palais. DT: Jadson Viera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    argentina va por la gloria mundial ante francia: hora y donde ver la final de hockey sobre patines

    Argentina va por la gloria mundial ante Francia: hora y dónde ver la final de hockey sobre patines

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el mensaje del dibu martinez desde el hospital que llevo alivio despues de la operacion por la fractura de mandibula

    El mensaje del Dibu Martínez desde el hospital que llevó alivio después de la operación por la fractura de mandíbula

    Por Redacción Diario de Cuyo
    desamparados en puyuta y union en mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la tercera fase del regional amateur

    Desamparados en Puyuta y Unión en Mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la Tercera Fase del Regional Amateur

    Por Vanessa Chaparro
    el comunicado del chelsea luego de que operaran a dibu martinez por una fractura de mandibula

    El comunicado del Chelsea luego de que operaran a Dibu Martínez por una fractura de mandíbula

    Por Redacción Diario de Cuyo