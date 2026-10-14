El “Millonario” no puede perder más puntos en la tabla anual si quiere soñar con la Libertadores.

River visita a Sarmiento de Junín por el postergado de la fecha 11: el Millonario, obligado aganar

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River Plate visitará este miercoles a Sarmiento de Junín con la obligación de ganar para seguir con chances de entrar a los Playoffs y de escalar posiciones para clasificar a las copas internacionales en la tabla anual , en un partido postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro, que está programado para las 19:00, se llevará a cabo en el estadio "Eva Perón" de la localidad de Junín, contará con la cobertura en vivo de Noticias Argentinas y se transmitirá por TNT Sports y Dsports. El arbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

River llega a este encuentro con la obligación de ganar, después del último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, que condenó a dicho equipo a descender a la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora fuera de los playoffs (el último en clasificar es Independitente Rivadavia con 18).

En cuanto a la tabla anual, River acumula 45 puntos y, por ahora, entrando a la Copa Sudamericana. El ultimo equipo en entrar a la Libertadores es Argentinos, con 51 unidades.

Por el lado de Sarmiento, viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi en condición de visitante. Marcha cuarto en la zona B, con 19 puntos aunque en la anual está lejos de los puestos de Sudamericana (38 puntos).