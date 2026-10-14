    • 14 de octubre de 2026 - 09:43

    River visita a Sarmiento de Junín por el postergado de la fecha 11: el Millonario, obligado aganar

    El “Millonario” no puede perder más puntos en la tabla anual si quiere soñar con la Libertadores.

    River visita a Sarmiento de Junín por el postergado de la fecha 11: el Millonario, obligado aganar

    River visita a Sarmiento de Junín por el postergado de la fecha 11: el Millonario, obligado aganar

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    River Plate visitará este miercoles a Sarmiento de Junín con la obligación de ganar para seguir con chances de entrar a los Playoffs y de escalar posiciones para clasificar a las copas internacionales en la tabla anual , en un partido postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura.

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    El encuentro, que está programado para las 19:00, se llevará a cabo en el estadio "Eva Perón" de la localidad de Junín, contará con la cobertura en vivo de Noticias Argentinas y se transmitirá por TNT Sports y Dsports. El arbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

    River llega a este encuentro con la obligación de ganar, después del último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, que condenó a dicho equipo a descender a la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora fuera de los playoffs (el último en clasificar es Independitente Rivadavia con 18).

    En cuanto a la tabla anual, River acumula 45 puntos y, por ahora, entrando a la Copa Sudamericana. El ultimo equipo en entrar a la Libertadores es Argentinos, con 51 unidades.

    Por el lado de Sarmiento, viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi en condición de visitante. Marcha cuarto en la zona B, con 19 puntos aunque en la anual está lejos de los puestos de Sudamericana (38 puntos).

    El encuentro contará con público visitante, ya que unos 4500 hinchas de River estarán presentes en las tribunas del "Eva Perón". Por otro lado, el partido completará la jornada 11 del Torneo Clausura, ya que el elenco de Núñez había pedido postergar el partido en medio de la fecha FIFA por los jugadores convocados.

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