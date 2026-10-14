    • 14 de octubre de 2026 - 14:29

    San Juan confirmó su selección para los Juegos Argentinos Urbanos

    La delegación provincial estará integrada por 32 deportistas, entrenadores y coordinación. San Juan competirá en nueve disciplinas del 27 al 31 de octubre en Buenos Aires.

    Urbanos. San Juan ya tiene selección confirmada para ir a Buenos Aires a los Juegos Argentinos.

    Urbanos. San Juan ya tiene selección confirmada para ir a Buenos Aires a los Juegos Argentinos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para una nueva participación nacional en los Juegos Argentinos Urbanos 2026, que se desarrollarán del 27 al 31 de octubre en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Con la selección provincial ya confirmada, más de 40 personas viajarán en representación de San Juan, conformando una importante delegación integrada por deportistas, entrenadores y coordinación.

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    La provincia contará con 32 deportistas distribuidos en nueve disciplinas: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street. La competencia reunirá a representantes de diferentes puntos del país, ofreciendo una nueva oportunidad para el desarrollo y crecimiento de los deportes urbanos.

    La delegación estará acompañada por los respectivos cuerpos técnicos de cada disciplina y tendrá como coordinador general a Mauricio Rodríguez, quien estará a cargo de la organización y el acompañamiento de la selección sanjuanina durante la competencia.

    SELECCION SANJUANINA

    Básquet 3x3 femenino

    Entrenador: Fernando Llarena.

    Deportistas: María Elina Rodríguez (22 años), Ruth Vega (22), Camila Manrique (19) y Guadalupe Burgoa (21).

    Básquet 3x3 masculino

    Entrenador: Rodrigo Borguetti.

    Deportistas: Gonzalo Bustos (20 años), Mateo Botta (22), Jorge Fernández (21) y Matías Muñoz (21).

    Ajedrez

    Entrenador: Matías Ledesma.

    Deportistas: Gabriel Pereyra (22 años) y Eunice Maturano (21).

    BMX freestyle

    Entrenador: Sebastián Sosa.

    Deportista: Juan Paredes (18 años).

    Baseball5 femenino

    Entrenadora: Priscila Alesi.

    Deportistas: Valentina Cortínez (21 años), María Valentina Moreno (20), María Luz Torrens (20) y Gimena Morales (22).

    Baseball5 masculino

    Entrenador: Rodolfo Luna.

    Deportistas: Esteban Guerra (20 años), Marco Moreno (21), Eric Butierres (21) y Matías Luján (22).

    Breaking

    Entrenador: Víctor Rivero.

    Deportista: Franco Brito (34 años).

    Escalada deportiva

    Deportistas: Ramiro Bermúdez (18 años), Mariano Montivero (23) y Santiago Christensen (26).

    Parkour

    Entrenador: Alejo Padilla.

    Deportistas: Matías Reggio (23 años), Favio Madrano (21) e Ignacio Peralta (20).

    Roller freestyle

    Entrenador: Juan Victoria.

    Deportistas: Maximiliano García (33 años) y Estrella Castillo (26).

    Skateboarding street

    Entrenador: Marcelo Uribe.

    Deportistas: Luciano Sagua (22 años), Joaquín Camacho (21), Martina Farías (20) y María Emilia Terzano (18).

    Coordinador general de la delegación: Mauricio Rodríguez.

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