San Juan confirmó su selección para los Juegos Argentinos Urbanos

La delegación provincial estará integrada por 32 deportistas, entrenadores y coordinación. San Juan competirá en nueve disciplinas del 27 al 31 de octubre en Buenos Aires.

Urbanos. San Juan ya tiene selección confirmada para ir a Buenos Aires a los Juegos Argentinos.

San Juan se prepara para una nueva participación nacional en los Juegos Argentinos Urbanos 2026, que se desarrollarán del 27 al 31 de octubre en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Con la selección provincial ya confirmada, más de 40 personas viajarán en representación de San Juan, conformando una importante delegación integrada por deportistas, entrenadores y coordinación.

La provincia contará con 32 deportistas distribuidos en nueve disciplinas: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street. La competencia reunirá a representantes de diferentes puntos del país, ofreciendo una nueva oportunidad para el desarrollo y crecimiento de los deportes urbanos.

La delegación estará acompañada por los respectivos cuerpos técnicos de cada disciplina y tendrá como coordinador general a Mauricio Rodríguez, quien estará a cargo de la organización y el acompañamiento de la selección sanjuanina durante la competencia.

SELECCION SANJUANINA Básquet 3x3 femenino

Entrenador: Fernando Llarena.