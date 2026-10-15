Sanjuanino Juniors sigue haciendo historia: inaugura la primera cancha de bochas de caucho de la provincia

Hay jornadas que quedan grabadas a fuego en el corazón de los clubes de barrio, de esos donde cada ladrillo levantado cuenta una historia de entrega, familia y pertenencia. Este jueves no es un día más para el Club Atlético Sanjuanino Juniors : es la concreción de un anhelo colectivo que llena de orgullo a todo el oeste sanjuanino con la inauguración oficial de la primera cancha de bochas de caucho de la provincia.

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A partir de las 19:30 horas, la sede de la emblemática institución abre sus puertas para compartir una fiesta cargada de sentimientos, recuerdos y la mirada puesta en las futuras generaciones. El encuentro cuenta con la presencia del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, cuyo apoyo municipal resultó fundamental para impulsar este proyecto.

La nueva superficie de caucho representa una verdadera revolución técnica: atrás van quedando las viejas canchas de tierra y las tradicionales carpetas sintéticas. Esta innovadora alternativa ofrece una durabilidad excepcional y un mantenimiento accesible, permitiendo que la disciplina dé un salto cualitativo histórico.

Pero detrás del moderno piso colocado por especialistas que vinieron especialmente desde Córdoba, reside lo más valioso de Sanjuanino Juniors: la huella indeleble de su gente. Dirigentes, socios y vecinos trabajaron incansablemente a pura pasión para preparar la base. Con sus propias manos realizaron el contrapiso y reacondicionaron los cabezales y laterales de madera, revistiéndolos con una imponente alfombra roja pensada para amortiguar el mayor pique de la bocha y resguardar la estructura.

Nombres como el del presidente Pedro Salinas, Carlos Puebla, Beto Rodríguez y tantos otros colaboradores incansables le pusieron el cuerpo a cada jornada de obra, demostrando que el amor por los colores no conoce de imposibles.

Más que un club, el corazón de la Villa Rodríguez Pinto

Con 91 años recién cumplidos el pasado 10 de agosto, la entidad de la Villa Rodríguez Pinto reafirma que su misión excede con creces la competencia deportiva. En sus pasillos laten el básquet, las bochas, el teatro, el karate, la zumba y las oportunidades formativas de los talleres Aprender, Producir y Trabajar.

Cristian Galdeano, tesorero de la institución, reflejó el sentir de todo el club con palabras leales a esa identidad: "Es una emoción muy grande. Este es un club que no solo está en lo deportivo, sino que vive metido en lo social, y esa es la esencia con la que caminamos día a día para seguir abrazando a nuestra comunidad".

El estreno será a lo grande y no dará tregua a las emociones: la Federación Sanjuanina de Bochas ya confirmó que el fin de semana del 25 de octubre la flamante cancha alfombrada albergará una fecha del Campeonato Provincial, vistiendo de gala al club para recibir a los mejores jugadores de la región.