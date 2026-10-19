    • 19 de octubre de 2026 - 14:27

    Tras su lesión, Leandro Paredes se entrenó con normalidad en Boca y podría jugar ante Vasco da Gama

    El capitán xeneize Leandro Paredes respondió bien a las exigencias físicas. Cuáles son las dudas que mantiene Arruabarrena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca se prepara para una parada decisiva en Brasil. Este martes visitará a Vasco da Gama en el Maracaná, con la obligación de remontar la serie de semifinales de la Copa Sudamericana para meterse en la final. Mientras el plantel trabaja en Río de Janeiro, Rodolfo Arruabarrena mantiene dos dudas para definir la formación: la presencia de Leandro Paredes desde el arranque y quién ocupará el último lugar del tridente ofensivo.

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    La principal noticia pasa por el capitán. Después de sufrir un desgarro hace diez días, Paredes se entrenó a la par de sus compañeros y respondió bien a las exigencias físicas. El mediocampista está en condiciones de jugar, aunque todavía no tiene asegurada su presencia entre los titulares.

    El cuerpo técnico evaluará su evolución hasta el último momento antes de tomar una decisión. La posibilidad de que comience en el banco también está sobre la mesa, teniendo en cuenta que su recuperación se produjo en un plazo muy corto y que Boca afrontará un partido de máxima exigencia.

    Si Arruabarrena decide no arriesgar al campeón del mundo desde el comienzo, Rodrigo Battaglia aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar en el mediocampo.

    El exjugador de Atlético Mineiro volvió a sumar minutos el viernes ante Talleres, en su primera participación después de casi once meses. Pese a la falta de ritmo futbolístico, tuvo una buena actuación y se metió en la pelea por un lugar en el equipo.

    Con Williams Alarcón fuera de la consideración después de su rendimiento en el partido de ida y Tomás Belmonte lesionado, Battaglia es la opción que maneja el entrenador para acompañar a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en la mitad de la cancha.

    La otra incógnita está en el frente ofensivo. Miguel Merentiel y Leonel Flores tienen su lugar asegurado, mientras que Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por completar el tridente.

    Villa llega recuperado de un esguince de tobillo y corre con ventaja para ser titular. Su disponibilidad representa una buena noticia para Arruabarrena, que necesita variantes ofensivas para intentar revertir la serie en Brasil.

    Velasco, por su parte, también está disponible después del desgarro en el aductor izquierdo que sufrió ante Unión. Sin embargo, llegará con lo justo desde lo físico, ya que este martes se cumplirán 19 días desde la lesión.

    Antes de quedar afuera, el atacante había mostrado un buen nivel y se había ganado un lugar en el equipo. Ahora, el entrenador deberá resolver si le devuelve la titularidad o apuesta por Villa para afrontar el desafío en el Maracaná.

    La probable formación de Boca vs. Vasco da Gama

    La formación que maneja Arruabarrena tiene dos dudas principales: Paredes o Battaglia en el mediocampo y Villa o Velasco en el ataque.

    Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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