    • 15 de octubre de 2026 - 15:19

    UPCN San Juan Vóley debuta en la temporada 2026/2027 con la Supercopa y enfrenta a Boca

    El equipo sanjuanino jugará este viernes, desde las 21, una de las semifinales de la Supercopa en Morón. Buscará volver a conquistar el título que obtuvo por última vez en 2021/22.

    El plantel de UPCN Vóley.

    El plantel de UPCN Vóley.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley pondrá en marcha su temporada 2026/2027 este viernes 16 de octubre, cuando se enfrente a Boca Juniors desde las 21, por una de las semifinales de la Supercopa. El encuentro se disputará en el estadio Polideportivo Gorki Grana, en Morón, Buenos Aires, y podrá seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.

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    El certamen reunirá durante dos jornadas a los cuatro equipos mejor posicionados de la temporada anterior. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Ciudad Vóley y Monteros Vóley, que se medirán este viernes a partir de las 18.

    Los ganadores de ambos cruces jugarán la final el sábado 17, desde las 21, mientras que el partido por el tercer puesto se disputará ese mismo día a las 18. Para el conjunto sanjuanino, será la primera oportunidad de pelear por un título en un ciclo que también incluirá la Superliga Argentina de Vóleibol, la Copa ACLAV y el Campeonato Sudamericano de Clubes, torneo que otorga una plaza para el Mundial de Clubes.

    UPCN va por otro título en la Supercopa

    El equipo dirigido por Fabián Armoa buscará recuperar la corona de la Supercopa, competencia que conquistó por última vez en la temporada 2021/2022, cuando venció a Ciudad Vóley en la final.

    UPCN es el máximo ganador histórico de este certamen y de su antecesora, la Copa Master. El club sanjuanino obtuvo seis ediciones de ese torneo, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017, y luego sumó la Supercopa de la temporada 2021/2022.

    El debut oficial llegará después de varias semanas de preparación, con entrenamientos y partidos amistosos que permitieron al cuerpo técnico evaluar variantes y darle rodaje al plantel.

    En una primera etapa, UPCN recibió al seleccionado de Japón B en San Juan para disputar dos encuentros preparatorios. Posteriormente, realizó una gira por Brasil, donde participó de la Copa Internacional Brasil Atacadista, en Joinville, estado de Santa Catarina.

    La experiencia terminó con un balance ideal: UPCN ganó sus cinco partidos y se consagró campeón invicto. En la final, derrotó por 3-2 al conjunto local, Joinville Vôlei, y sumó rodaje competitivo antes de afrontar el primer desafío oficial de la temporada.

    El plantel de UPCN para la temporada 2026/2027

    El equipo sanjuanino afrontará el nuevo ciclo bajo la conducción técnica de Fabián Armoa y con una base del plantel que se consagró campeón de la Liga Argentina en la temporada anterior. A esa estructura se incorporaron Petar Premovic, Pablo Crer, Tomás Ruiz y Gaspar Bitar, para fortalecer distintas posiciones.

    La lista de jugadores está integrada por los armadores Mateo Bozikovich y Gaspar Bitar; los opuestos Petar Premovic, de Serbia, y Gerónimo Elgueta; los receptores puntas Alejandro Toro, Leon Meier, de Alemania, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

    En el centro de la red estarán Matheus Alejandro, de Brasil, Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer, mientras que los líberos serán Federico Trucco y Tomás Ruiz.

    Con la Supercopa como primer objetivo, UPCN comenzará a transitar una temporada con varios desafíos nacionales e internacionales. El cruce ante Boca será la primera prueba oficial para un equipo que buscará sostener su protagonismo en el vóley argentino y ampliar su palmarés.

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