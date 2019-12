De buen humor y sobre todo relajado, Diego Maradona se prendió en el programa Líbero, por TyC Sports, en al sección especial de entrevistas donde los protagonistas responden de todo. El campeón mundial en 1986 y actual DT de Gimnasia lo hizo con su habitual impronta. Un repaso por los temas más especiales que afrontó.



PRIMER TRABAJO



Fui matainsectos con los Cebollitas. Me daban trabajo y nosotros íbamos a trabajar a la mañana con el césped. Y cuando estaba Francis (Cornejo, el entrenador), también íbamos a trabajar a la tarde.



SU PRIMER SUELDO



Pasé por la pizzería Rumba, en Pompeya, y me gasté todo el sueldo con mi vieja los dos solos. La vieja era un fierro. Era el peor pago de Argentinos, eran viáticos. Parecíamos Bill Gates y mi vieja parecía la reina Sofía. Comimos unas pizzas espectaculares con una gaseosa grande bien fría. Al tiempo le quise comprar el local, es una de las pocas cosas que me dijeron que no.



LA DROGA



En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo no podía salir y yo seguía en coma. Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma contándome que Gianinna cada vez que salía del colegio iba donde yo estaba internado y me decía "Papá yo quiero vivir lo que viviste con Dalma, por eso quiero que te despiertes". Y un día me desperté y Dalma me lo volvió a contar y ahí dije "Nunca más".

"Gallardo piensa los partidos como yo: siempre buscando atacar. Pero basta, ya ganó mucho con River".



POR QUÉ PELUSA



Me pusieron así porque cuando nací dicen que tenía pelos por todos lados. Era peludo, entonces me pusieron Pelusa.



GINÓBILI



El mejor ejemplo de deportista nuestro es Nocioni, Scola, Manu, que está sobre todos. Es como Messi y Ronaldo en el fútbol. A Manu no lo contemos, es un fenómeno total. Creo que sí, es el mejor deportista argentino de la historia: se lo merece. Lo que pasa es que hay otro que jugaba de 10 que le pisa los talones.



OVNIS



¿Si creo que existen? Para qué vamos a inventar. Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días. Llegué y dije me habían llevado los ovnis. "Me llevaron, no te puedo contar", dije.



POR UN DÍA



Me gustaría vivir como Charly García, la mejor gira. ¿Te contaron la de Charly? Un día le tocaron la puerta. "Policía", le gritaron. "Jodete por no estudiar!", les contestó.



UNA ANIMALADA



Un árabe me quiso regalar un zoológico. Le dije: "Esperá maestro, quién le da de comer al león, yo tengo un cagazo bárbaro. La casa era hermosa, pero estaba a 100 kilómetros de la piscina, el baño estaba a 50 kilómetros". Le dije: "¿Acá andan en moto, viejo?".



PRIMER AUTO



Un Fiat 128, modelo 80 u 81. Color rojo.



MEJOR HOTEL ALOJAMIENTO



Uno al que fui en Río de Janeiro, que tenía hasta pileta adentro, ¡Pileta climatizada! Está bien que hagan todo a la grande, pero una pileta no puede haber. Flasheé como loco. el mejor telo al que fui.



DEBUT SEXUAL



A los 13 años, en Juan B. Justo y Corrientes, en un subsuelo, con una señora mayor. Yo estaba arriba y ella leyendo un diario.



A BOCA, EN CAMIÓN



Fue una locura grosa, llegué tarde. También con la Ferrari llegué tarde, como siempre. Voy vestido y la Ferrari la pongo adentro de la cancha y los pibes estaban dando vueltas. Le digo "Hola Bambi", Pensé: "Ahora me caga a pedos". Di dos vueltas y me dice "Diego, vení, traela siempre, mirá qué linda que es. Yo estaba esperando el reto".

"Sé que he cometido muchos errores, pero también sé que nunca los hice con mala leche o mala intención".



INVITADOS A UN ASADO



Invitaría a Fidel Castro, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Cristina...

Y A UNA FIESTA EN YATE



A Carlitos (Tevez), Lio Messi y al Gringo Heinze. Le digo: "Vamos más juntitos, hacemos el equipo más corto".