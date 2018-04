Supercampeones. El Barcelona sigue cosechando cuanto título se propone. Ayer, con una contundente victoria sobre Sevilla en la que fue clave el rosarino Lionel Messi, el Barca se alzó por cuarta vez consecutiva con la Copa del Rey, que además significó el primer título del año, que seguro traerá más consagraciones.

Son implacables y Messi no se cansa de ganar. El rosarino marcó uno de los tantos con los que Barcelona goleó a Sevilla por 5-0, en Madrid, y de esta manera sumó su cuarta corona consecutiva en la Copa del Rey de España y su primer título del año.



Messi, de gran actuación, anotó el segundo gol de su equipo a los 31 minutos de la etapa inicial; mientras que el uruguayo Luis Suárez, Andrés Iniesta y el brasileño Philippe Coutinho, de penal, convirtieron los tantos restantes, respectivamente.



El crack rosarino, de 30 años, marcó su tanto número 28 en 27 finales con la camiseta del conjunto que dirige Ernesto Valverde, quien sumó su primer título con el club catalán, máximo ganador del torneo con 30 coronas; y dio dos asistencias en el tercer y cuarto gol de su equipo.



Barcelona dejó en claro la jerarquía sobre Sevilla, que tuvo de titulares a los argentinos Gabriel Mercado (ex River Plate), Éver Banega (ex Boca Juniors); Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), con una notable clase futbolística en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.



Messi, que lleva 40 goles en la temporada, y compañía compensaron -quizá- la reciente e increíble eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, a manos de Roma, de Italia.



Es que ya en los primeros 45 minutos quedaron expuestas las diferencias entre uno y otro equipo no solo con los dos goles de Suárez y el de Messi sino que además con el juego desplegado por los dirigidos de Valverde. El 3-0, de hecho, fue lapidario, ya que el segundo tiempo estuvo de más y solo sirvió para ampliar la ventaja en el marcador con los tantos de Iniesta y Coutinho.



Barcelona, de esta manera, volvió a someter a Sevilla en una final de la Copa del Rey, tal como ocurrió en la temporada 2015-2016. La única diferencia es que el conjunto catalán en aquella ocasión se impuso por 2-0, con los goles de Jordi Alba y Neymar en la prórroga, en el viejo estadio Vicente Calderón de Madrid.



Barcelona quedó a un paso de consumar el doblete en la temporada, ya que en las próximas semanas podría quedarse con la Liga de España, que lidera con 12 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid con tan solo 15 en juego. Para Sevilla, ganador de la Copa del Rey en cinco oportunidades, fue un duro golpe, potenciado por el 5-0 final.

Siempre Lio

33 Títulos alcanzó Messi a nivel personal, ya que tiene 31 con el Barcelona y dos conquistas más con la Selección Argentina (Mundial Sub 20 y JJOO).

Iniesta se emocionó y el retiro parece estar cerca



Andrés Iniesta, gran protagonista de la victoria del Barcelona en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, comentó que esta próxima semana hará pública su decisión sobre su futuro. Iniesta, que no quiso avanzar su postura, señaló que tiene claro lo que va a hacer: "Es una decisión personal la que tomo. Tengo ya 34 años y uno ya es maduro para tomar ciertas decisiones". Fue reconocido tanto por la afición azulgrana como por la sevillista después de una gran actuación con la que guió al contundente triunfo de su equipo, lo que le hizo emocionarse y dejar escapar alguna lágrima cuando fue relevado por Denis Suárez. "Era un día muy emotivo a nivel personal", admitió. Iniesta cree que el hecho de concluir el año con esta Copa del Rey y estar a punto de ganar también la Liga le hace tener la sensación de haber completado una "gran temporada. "Lo que me hace más feliz es el partido que hice y poder ayudar a conseguir otro título, la cuarta Copa seguida", afirmó.