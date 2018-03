Lionel Messi marcó ayer un nuevo gol de tiro libre, estableció otro récord más al anotador su gol 600 y encarriló nuevamente la Liga española en favor del Barcelona, que le ganó por 1-0 a Atlético Madrid, para escaparse desde lo más alto de la tabla de posiciones, al continuar la 27ma. Fecha.



En un Camp Nou ocupado por 90 mil espectadores, el astro rosarino definió el pleito con un remate directo al ángulo superior izquierdo, a los 26 minutos del primer período.



Con este resultado, Barcelona sigue mandando las posiciones, ahora con 69 unidades, con 8 de ventaja sobre el "Colchonero".



De esta manera, el "10" del Barsa no sólo sumó la conquista número 24 en el presente campeonato sino que llegó a las 600 en su prolífica carrera como profesional (539 en la entidad catalana, 61 con el seleccionado argentino).



Además, el capitán del seleccionado albiceleste consiguió su tercer tanto consecutivo, mediante sendos tiros libres. Hace casi diez días, Lionel convirtió uno de los seis goles al Girona (6-1), con un remate bajo, y a rastrón.



El jueves último, el zurdo de 30 años, metió un zapatazo inatajable para su compatriota Leandro Chichizola (ex River), en el empate 1-1 con Las Palmas, en donde marcó Jonathan Calleri (ex Boca), mediante un tiro penal.



Y durante la jornada, cuando Barcelona ya empezaba a merodear seguido el área de Jan Oblak, una imprudencia del mediocampista Thomas Partey desató el "calvario" para los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone.



Ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo, con una falta del ghanés al rosarino, a casi 25 metros del arco. El rey del fútbol mundial acarició la bola con su botín zurdo y le dio una nueva parábola cercana a la perfección. El balón, a pesar de ser tocado por el guardavallas visitante, ingresó casi por el ángulo. 1-0 y felicidad en el Camp Nou.



Esa pincelada de talento bastó para definir un pleito que fue de menos a más para Barcelona, que perdió a Andrés Iniesta por lesión. En el segundo tiempo, el DT Simeone mandó a la cancha a Angel Correa (ex San Lorenzo) con el propósito de alcanzar mayor presencia en el área adversaria. Lo cierto es que el Atlético pudo inquietar con centros e inclusive le anularon un gol.

"Si a Messi le poníamos la camiseta del Atlético, seguro ganábamos 1-0 nosotros"

DIEGO SIMEONE - DT Atlético

El resto

Valencia volvió ayer al triunfo con el éxito como local ante Betis por 2 a 0 en uno de los cuatro partidos correspondientes a la 27ma. fecha de la liga española.



El español Rodrigo (PT 23m) y el italiano Simone Zaza (ST 2m) marcaron los tantos para el equipo "Che" que alcanzó los 53 puntos en el certamen y se afianza en el cuarto puesto, última plaza de clasificación para la Liga de Campeones de Europa, con ocho de ventaja sobre Sevilla (45).



Espanyol, con el delantero Pablo Piatti como titular, empató como visitante con Levante por 1 a 1; y Real Sociedad, en su estadio, superó a Alavés por 2 a 1.